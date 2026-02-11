Riña entre Estudiantes de Secundaria 324 "Alfonso Caso" Deja un Apuñalado en Tláhuac, CDMX

Un menor fue apuñalado durante una pelea entre alumnos de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 "Alfonso Caso Andrade", ubicada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México; esto sabemos.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la institución ubicada en la avenida Guillermo Prieto en Santa Ana, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un menor lesionado.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar la situación, en tanto, la escuela fue desalojada luego de estos hechos de violencia.

¿Qué pasó en la Secundaria 324 en Tláhuac?

De acuerdo con información preliminar, la pelea ocurrió al exterior del plantel entre dos alumnos de la Secundaria 324, cuando se presentaba el cambio de turno.

Los testigos relataron que debido a que estaba saliendo el turno matutino e ingresaba el vespertino, había muchos menores y padres de familia en los alrededores, por lo que el ataque con arma blanca causó pánico.

Jóvenes que presenciaron el suceso salieron asustados y mucho llorando, relataron en redes sociales

Una vez que se dio a conocer esta agresión, algunos padres de familia acudieron a retirar a sus hijos ante la movilización de servicios de emergencia en las inmediaciones. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del menor agredido, así como la situación jurídica del compañero que presuntamente lo atacó.

Este hecho de violencia entre alumnos de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 "Alfonso Caso Andrade" de Tláhuac, no es el primero. Debido a que en octubre de 2025, Nicole, una estudiante de tercer grado de la institución fue golpeada por sus compañeros por llevar “tenis pirata”.

Nicole fue trasladada a un hospital con múltiples contusiones e hiposangrado intestinal. La familia pidió justicia, ya que la estudiante denunció a maestros y prefectos que se encontraba en una situación de riesgo al ser víctima de bullying, no obstante, nadie le hizo caso.

