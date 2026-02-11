Marcha de Mineros: ¿Cuándo y Dónde Habrá Protestas por Trabajadores Asesinados en Sinaloa?

La desaparición y asesinato de trabajadores en la Concordia, Sinaloa, conmocionó al país, por lo que ahora se prepara una marcha de mineros para exigir justicia por sus compañeros, así como para solicitar seguridad para todo el gremio; estos son los detalles.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. (AIMMGM) informó que la primera convocatoria para estas movilizaciones fue por el Distrito Guanajuato de la asociación, por lo que se replicarán en diversas entidades del país.

En memoria de nuestros compañeros mineros y de todos los desaparecidos, los invitamos a participar en las marchas pacíficas organizadas por el gremio minero

La protesta fue denominada "Marcha del Silencio" para pedir a las autoridades la no repetición de hechos, así como el respeto y seguridad que merecen los trabajadores.

La inseguridad en nuestro país nos ha dañado desde hace tiempo y no podemos permitir que lo acontecido en La Concordia, Sinaloa vuelva a ocurrir, refirieron

Asimismo, refirieron que es necesaria la protección para todos los trabajadores para que puedan desarrollar sus actividades "sin el temor" de que sus vidas puedan ser "arrebatadas en cualquier momento".

Pedimos que se protejan nuestras vidas y fuentes de trabajo honestos; que el dolor de nuestras familias y su angustia por saber si regresaremos con bien, no permanezca en nuestro país.

¿Cuándo y dónde será la marcha de mineros 2026?

Como te contamos, la AIMMGM indicó que la marcha de mineros se realizará en diversos puntos del país. A todas las personas que deseen sumarse a la protesta les han pedido que asistan portando las siguientes prendas:

Casco

Camisa blanca

Chaleco

Toma nota, la marcha de mineros se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 11:00 horas en los siguientes puntos:

Zacatecas: Punto de reunión "Ingeniería Civil (Universidad Autónoma de Zacatecas) hasta Plaza de Armas

Chihuahua: Punto de reunión "Glorieta de Pancho Villa" hasta Plaza del Ángel

Sonora: Punto de reunión oficinas de la AIMMGM en Victoria esquina Tabasco, Hermosillo, Sonora

No obstante, se sabe que otras entidades se sumarán a la marcha de mineros 2026, entre ellos se encuentran:

San Luis Potosí

Nuevo León

Sinaloa

Pachuca

