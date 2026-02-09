Caso Mineros Desaparecidos en Sinaloa Nos Tiene “Devastados por Resultado”: Director de Minera

El caso de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa ha conmocionado a nivel nacional e internacional. Las autoridades han identificado los cuerpos de varios trabajadores de la empresa Vizsla Silver Corp, por lo que la minera canadiense se ha pronunciado al respecto.

A través de un comunicado, la compañía informó que varias familias les notificaron que sus colegas que laboraban en el municipio de la Concordia fueron encontrados sin vida.

La Compañía está a la espera de confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más actualizaciones según corresponda

¿Qué dijo el director de la minera Vizsla Silver?

Luego de confirmar que fueron hallados e identificados los restos de al menos tres de los mineros desaparecidos en Sinaloa, Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla, dijo que los integrantes de la compañía se encuentran devastados.

Estamos devastados por este resultado y por la trágica pérdida de vidas. Nuestras más profundas condolencias están con las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros compañeros

Asimismo, Konnert aseguró que su enfoque sigue siendo “la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos”.

Así como apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante este momento tan difícil, puntualizó

¿Cómo desaparecieron los mineros en la Concordia, Sinaloa?

La desaparición de los 10 mineros en el municipio de La Concordia, Sinaloa ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando presuntamente los trabajadores de la empresa de construcción CICAR, que presta servicios a la minera canadiense "Vizsla Silver", fueron sorprendidos por hombres armados en su campamento.

Luego de perder comunicación con ellos, sus familias acudieron ante las autoridades para hacer las denuncias correspondientes. Asimismo, comenzaron una campaña en redes sociales para dar a conocer sus fotografías y dar con su paradero.

El primer reporte de su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue el 24 de enero a través del número de emergencias 911 y lo realizó la apoderada legal de la empresa Vizsla Silver; la fiscalía abrió una carpeta de investigación.

El pasado 3 de febrero fueron halladas pertenencias de los mineros luego de cinco cateos realizados en Mazatlán y en la Concordia. Fue el viernes 6 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó que hallaron restos humanos y cuerpos:

Fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad, dijo la FGR

Después de 15 días de búsqueda, hasta el momento se han identificado sin vida a los siguientes mineros desaparecidos en Sinaloa:

José Antonio Jiménez Nevárez

Jesús Antonio de la O Valdez

José Ángel Hernández Vélez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Manuel Castañeda Hernández

