Mi Hija Fue Amenazada con un Cúter por los Padres de una de sus Agresoras, Acusa Mamá de Nicole

Flor Angélica Jiménez, madre de la niña Nicole, de solo 12 años, que sufrió una agresión a golpes por sus compañeras en la secundaria Alfonso Caso en la alcaldía Tláhuac, en la CDMX, solo por su uniforme, reveló que los padres de los agresores también estaban en el colegio y que amenazaron a su hija con un cúter.

Video. "La Atacaron en Bola": Madre Denuncia Bullying a su Hija Nicole Angélica en Secundaria de Tláhuac

Mamá revela que Nicole fue atacada en bola y amenazada con un cúter

La mamá de la víctima habló en exclusiva para N+ sobre las irregularidades en el caso, el calvario que ha vivido su hija en la escuela y cómo los directivos la habrían ignorado y ahora se encuentra hospitalizada. Así lo dio a conocer:

Niñas la atacaron en bola, la agreden (Nicole), es jalada hacia atrás y ve a una de las agresoras con sus padres y tía, le quita el dinero, gafete, y la amenazaron con un cúter

Padres de Nicole exigen destitución del director y justicia

Ante el caso de bullying en Tláhuac que sufrió la niña Nicole, en el que fue brutalmente agredida en la secundaria Alfonso Caso, hay avances en el caso y se dio a conocer que permaneció hospitalizada por varios días.

Por esta situación, los padres de familia de la menor se manifiestan al exterior de la escuela y exigen la destitución del director y justicia por estos lamentables hechos.

¿Cuál es el estado de salud de Nicole?

La mamá de Nicole confirmó que la niña de 12 años fue dada de alta y se encuentra estable.

Gracias a Dios y a los doctores que se portaron muy bien con ella

¿Por qué no hubo sanciones por antecedentes de agresiones contra Nicole?

De acuerdo con la mamá de Nicole, la pequeña sufrió violencia desde hace 20 días, por la misma agresora y se les notificó a los maestros sin que le hicieran caso.

