Un ciudadano presuntamente de nacionalidad estadounidense fue localizado sin vida en el elevador de un hotel, ubicado en Insurgentes Sur 348, esquina con Chiapas, colonia Roma Norte. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte del hombre, quien fue hallado semidesnudo.

Según informes policiales, la víctima fue identificada como Michael David “N”, de 27 años. Una empleada del hotel descubrió el cuerpo y avisó a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio, tras recibir un reporte de emergencia y lo encontraron tirado en el interior del elevador. Peritos acudieron al lugar para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Víctima tenía tres días como huésped en el hotel y dijo ser de EUA

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses donde se determinarán las causas de la muerte. Según informes de la policía, el hombre tenía tres días como huésped en el hotel y, en su registro, dijo ser originario de Estados Unidos; sin embargo, no presentó algún documento que lo avalara.

Las autoridades investigan y buscan confirmar si se trató de un suicidio, pues en el cuarto donde estaba hospedado, se encontraron cartas póstumas dirigidas hacia sus familiares, además de diversos tipos de medicamentos.

¿Qué es el suicidio?

El suicidio se define como la muerte causada por una conducta autoinfligida con la intención de morir. Un intento de suicidio es una conducta potencialmente con la intención de morir, podría no resultar en muerte ni lesiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al suicidio como un problema de salud pública, que afecta no solo a los individuos, sino también a las familias y la sociedad en general.

A nivel mundial, se estima que cada año, una de cada 100 personas, se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos

¿Dónde ocurren los suicidios?

La mayoría de los fallecimientos por suicidio (77%) se presentan en países de ingreso bajo y mediano. Y se observa que las tasas de suicidio son más altas en hombres que en mujeres (12.6 por 100,000 hombres, frente a 5.4 por 100,000 mujeres).

Aunque el suicidio puede ocurrir a cualquier edad, a nivel mundial, es la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años.

En América, la tasa de mortalidad por suicidio aumentó 17% en el período del 2000 al 2019, mientras que en el resto de las regiones del mundo dicha tasa disminuyó. En esta región, el 79% de los suicidios se presenta en hombres, lo que corresponde a una tasa de suicidio tres veces más alta que en mujeres.

Cifras de suicidios en México

Según los datos registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, la tasa de suicidios en el periodo de 2020 a 2023 pasó de 6.2 (por cada 100,000 personas) en el año 2020 a 6.8 en 2023.

En 2020 el número de fallecimientos por suicidio fue de 7,818, en 2021 fue de 8,351.

En 2022 pasó a 8,123 y en 2023, se registraron 8,837 fallecimientos por dicha causa (81.1% hombres y 18.9% mujeres).

De acuerdo con la misma fuente, se observa que los suicidios se presentan más en hombres que en mujeres.

En 2023 la tasa de suicidios en hombres fue más alta que en los tres años previos con 11.4, y en las mujeres fue de 2.5.

El grupo de edad en el que más se presentan estos fallecimientos es en adultos, entre los 20 y 39 años

Con información de Arturo Sierra

