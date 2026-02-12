Este jueves, 12 de febrero de 2026, se reforzó la seguridad en la Escuela Secundaria Diurna N° 324 "Alfonso Caso Andrade", ubicada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), luego de que un alumno fua apuñalado.

Esta mañana, las clases iniciaron de manera habitual, sin embargo, al exterior del plantel, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzaron la seguridad, ante la preocupación de la comunidad estudiantil y padres de familia.

Cabe recordar que el adolescente de 15 años fue apuñalado por un compañero durante una riña, afuera del plantel ubicado en la avenida Guillermo Prieto en Santa Ana, de dicha alcaldía.

Video: Refuerzan Vigilancia en Secundaria 324 "Alfonso Caso Andrade" Luego de Agresión a Alumno en Tláhuac

Familia de Jeremy pide traslado de hospital

Guadalupe Mendoza, abuela de Jeremy, solicitó el traslado inmediato del Hospital General de Tláhuac a otra unidad médica, debido a que no cuentan con el equipo necesario para darle la atención, ya que se reporta grave, debido a que recibió múltiples lesiones.

Nos indicaron que el traslado tenía que ser urgente, porque aquí no hay los aparatos necesarios, que si él se pusiera grave, más de lo que está, no lo podrían ayudar, hasta ahora no hay nadie que mueva, no han agilizado ningún trámite

