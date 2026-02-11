El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las autoridades comienzan los preparativos para la fiesta futbolera que pondrá los ojos del mundo en la Ciudad de México. De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se trata de una restauración ecológica urbana para rescatar el colorido de la capital rumbo a la celebración del Mundial de futbol.

La ciudad es tan diversa como sus flores, entonces hablamos de diversidad, de cultura, de tradición, hablamos de producción de las zonas de conservación, hablamos de equilibrio entre arte, naturaleza y urbanismo, aseguró

La mandataria indicó que el objetivo es que la capital sea una ciudad florida y colorida, como lo son nuestras tradiciones e identidad cultural. Asimismo, explicó que los espacios públicos, como avenidas, corredores, camellones, entre otros, se embellecerán con flores.

El colorido de las plantas también como símbolo de la ciudad. Queremos que los visitantes que vienen rumbo al mundial también se lleven estas impresiones de flores, color y urbanismo

¿Cómo embellecerán a la CDMX por el Mundial 2026?

Las autoridades señalaron que la intervención a las principales avenidas y espacios públicos de la CDMX, será posible por la alianza que generaron con productores de suelo de conservación.

Con la creatividad e ingenio de artesanos, se colocarán topiarios, los cuales consisten en una técnica ancestral de jardinería que da forma artística a plantas y arbustos. Entre las figuras que podrás ver en las próximas semanas y durante el Mundial 2026, se encuentran:

Ajolotes

Colibríes

Alas de mariposa

Corazones

Camisetas de fútbol

Dinosaurios

Ciclistas

Jugadores

Copas del mundo

Balones

Tenis

Diversas figuras de animales

Cada pieza contará en promedio con 500 esquejes de suculentas, especies de bajo consumo de agua que permiten un mantenimiento sustentable y la producción continua de plantas; se prevé que en abril estén listos para su instalación.

¿Qué avenidas se van a embellecer por el Mundial 2026?

Ahora bien, entre las avenidas que se embellecerán con 250 topiarios gigantes para recibir a los visitantes del Mundial 2026, se encuentran:

Paseo de la Reforma

Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Insurgentes

Calzada de Tlalpan

Circuito Interior

