Sheinbaum Descarta Solicitar Cartilla de Vacunación a Visitantes en México por Mundial 2026

Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que su gobierno solicite la cartilla de vacunación a los vistantes que ingresen al país para el Mundial 2026, ante el brote de sarampión.

Video: Sheinbaum Reitera que la Vacunación es la Medida Más Efectiva contra el Sarampión

Noticia relacionada: Brote de Sarampión en México: ¿Cuál es el Tratamiento Adecuado? Secretaría de Salud lo Explica

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum aseguró que el brote de sarampión se controlará con la estrategia que se implementó en Chihuahua.

Hasta ahora no se ha considerado una situación de este tipo, en todo caso lo valorará la Secretaría de Salud, pero estamos seguros que se va a controlar el brote porque ya lo hicimos en Chihuahua, ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, donde fue el primer brote y se controló.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar