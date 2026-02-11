¿Cómo Ubicar desde el Celular el Módulo de Vacunación contra el Sarampión Más Cercano en CDMX?

El brote de sarampión en México tiene en alerta a autoridades y ciudadanía, por lo que se han reforzado las campañas de vacunación. Si estás en la Ciudad de México, así puedes ubicar los módulos de vacunación contra sarampión con ayuda de tu celular y según tu ubicación actual.

De acuerdo con el informe más reciente sobre la situación actual de los casos de sarampión en el país, hasta este 11 de febrero se tiene registro de 9 mil 187 casos confirmados, así como 28 defunciones a causa de esta enfermedad.

Ahora bien, en la Ciudad de México, la Dirección General de Epidemiología señala que hay 204 casos acumulados entre el 2025 y 2026. Las alcaldías que presentan el mayor número de personas con sarampión son:

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Por esta razón, se han implementado estrategias para cortar las cadenas de contagio y evitar que haya más casos, no solo en estas alcaldías, sino en toda la CDMX. Debido a que el sarampión tiene una alta carga viral y su transmisión es muy rápida.

Una persona se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. Los síntomas del sarampión son:

Fiebre que puede alcanzar 40°C

Tos

Nariz “moqueante”

Conjuntivitis (ojos rojos)

Puede desarrollarse neumonía

Aparición de manchas en la piel

Además, el uso de cubrebocas, filtros sanitarios o sana distancia no es suficiente para evitar el contagio. La única medida que evita por completo el contagio de sarampión es la vacunación.

¿Cómo ubicar los módulos de vacunación contra sarampión en CDMX con el celular?

Encontrar tu módulo de vacunación contra sarampión ahora es más sencillo con ayuda de tu celular. Lo anterior, porque las autoridades implementaron un sitio donde además puedes conocer los horarios y disponibilidad de vacunas.

Para localizar tus módulos de vacunación contra sarampión en CDMX desde tu celular, solo debes hacer lo siguiente:

Ve a esta página

Elige los datos que te solicitan: tipo de vacuna, entidad, municipio y grupo de edad

Verás que se despliega un mapa con el módulo de vacunación

Si necesitas más datos, en la parte inferior hay detalles de las sedes

Una vez que selecciones el más cercano a tu ubicación, verás que se despliega la lista con las vacunas disponibles y los horarios de atención. Recuerda que puedes acudir al que esté a tu alcance, no necesariamente a los de la alcaldía donde vives. ¡Cuídate!

