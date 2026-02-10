Cubrebocas, Filtros Sanitarios, Distancia: ¿Qué Puede Detener el Brote del Sarampión en México?

El sarampión en México ha provocado que las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia por la COVID, regresen a la vida cotidiana. Pero, ¿esto realmente funciona para detener el brote del virus?

El brote de sarampión en México se generó desde el 14 de febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso importado en una menor de edad sin antecedente vacunal en Chihuahua.

A partir de ese momento los casos se presentaron en la entidad y posteriormente los contagios se extendieron a otras regiones, por lo que prácticamente en todo el país hay registro de ellos.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología, hasta este 9 de febrero se tienen confirmados 8 mil 899 casos y se contabilizan 28 defunciones en todo el país.

¿Qué puede frenar el brote de sarampión en México?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus que se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Una persona se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. Los síntomas del sarampión son:

Fiebre que puede alcanzar 40°C

Tos

Nariz “moqueante”

Conjuntivitis (ojos rojos)

Puede desarrollarse neumonía

Aparición de manchas en la piel

Ahora bien, debido a que es una enfermedad que se transmite por contacto o vía aérea, algunas personas han adoptado medidas para evitar un contagio, tales como el uso del cubreboca, antibacteriales y hasta la sana distancia. No obstante, especialistas aseguran que esto no funciona del todo.

El doctor Alejandro Macias, comisionado especial para la Atención de la Influenza en México en 2009, asegura que el uso de cubrebocas en escuelas y lugares públicos como medida contra el sarampión es una opción sencilla y económica, no obstante, eso no detiene al virus.

Es sencillo y económico; sin embargo, eso no detendrá al sarampión

Lo anterior, porque el sarampión es considerado un virus muy contagioso. De hecho, su carga viral es más fuerte que la del COVID. Para que tengas mayor panorama de esto, aquí te presentamos cómo son los contagios en cada enfermedad:

Un paciente con COVID puede contagiar hasta 4 personas

Un paciente con sarampión puede contagiar de 15 a 16 personas

Ojo, porque el virus del sarampión en el ambiente o superficies puede permanecer hasta dos horas activo. Si una persona no vacunada ingresa a una habitación y/o toca un objeto donde está presente el virus, tiene un 90% de probabilidades de contagiarse.

El especialista indica que lo único que puede detener el avance del virus del sarampión es la vacunación.

Sólo una inmunidad superior al 95% de la población detiene un brote establecido de sarampión, asegura el especialista

Es decir, que solo la vacunación puede frenar los contagios de sarampión en México. Por ello, se han reforzado las campañas para aplicar el biológico a toda la población.

¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

Las autoridades señalan que no hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión, ya que la mayor parte de los pacientes sin complicaciones se recuperarán con descanso. Para prevenirlo es necesario contar con la vacuna: triple viral y doble viral.

Aunque todas las personas pueden acudir a vacunarse, está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP

Niñas y niños de 6 años, para el refuerzo correspondiente

Menores de 6 a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia

