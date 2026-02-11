Tanque de Gas Explota al Interior de una Combi de la Ruta 74 en Iztapalapa, CDMX; ¿Qué Pasó?

La explosión de un tanque de gas al interior de una combi de pasajeros provocó pánico en inmediaciones de la colonia Buenavista en la alcaldía Iztapalapa; esto sabemos del accidente.

Según los primeros reportes, los servicios de emergencias fueron alertados por un estallido en la calzada Ermita Iztapalapa, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de Bomberos de CDMX.

Una vez que acudieron al sitio se encontraron con la unidad de la ruta 74 completamente destruida, la cual todavía estaba en la base del transporte.

De primer momento aseguraron la zona para evitar otro incidente con el tanque de gas. En el sitio casi al cruce con el Eje 6, se entrevistaron con el conductor de la unidad, quien refirió que estaba a punto de cargar pasaje cuando vino el estallido.

¿Cómo ocurrió la explosión del tanque de gas en combi de Iztapalapa?

Las investigaciones por este accidente con el tanque de gas en el transporte público están en curso, sin embargo, el operador refirió que el contenedor con 94 litros era parte de la unidad, ya que abastece la combi.

Presuntamente, el tanque ya tenía un desperfecto, por lo que mientras estaba estacionado explotó. El estruendo alertó a las personas que iban a subir a la combi que los llevaría por la calzada Ermita, así también a las que estaban en los comercios de comida aledaños.

Hasta el momento, se sabe que no hay pasajeros o peatones lesionados. El chofer dijo no estar herido, pero será presentado ante las autoridades para rendir su declaración. La circulación en los alrededores es lenta, debido a la presencia de las unidades de emergencia que retiran parte la carrocería.

Además, se prevé que debido a las maniobras para el retiro de los escombros y del vehículo, los equipos de rescate permanezcan por más tiempo en el sitio.

