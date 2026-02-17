Arribo de Niña Mexicana Con Sarampión a Costa Rica Activa Protocolo de Vacunación

Las autoridades de Costa Rica lanzaron este martes una campaña de vacunación contra el sarampión, luego de confirmarse un caso en una niña mexicana de cuatro años que presentó síntomas tras regresar recientemente de México.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Costa Rica, el país no registra casos endémicos de sarampión desde 1999; sin embargo, desde entonces se han contabilizado 15 casos importados, correspondientes a personas extranjeras que han ingresado al territorio costarricense. El más reciente fue confirmado el pasado sábado 14 de febrero de 2026 en una menor mexicana de cuatro años, cuya evolución médica es favorable.

Actualmente, la niña permanece en aislamiento domiciliar y su estado de salud es satisfactorio, sin que se hayan reportado complicaciones.

Nina con sarampión. Foto: OMS

Ante este escenario, las autoridades activaron el protocolo sanitario correspondiente, que incluye el abordaje epidemiológico, el seguimiento de contactos y la emisión de recomendaciones a familiares y personas cercanas.

Abren centros de vacunación contra el sarampión

A partir de este martes, los centros de salud del país aplicarán la vacuna contra el sarampión, incluida en el esquema básico nacional, a personas de entre 20 y 39 años que planeen viajar a destinos considerados de riesgo.

“Tenemos un 2,500 % más de casos a nivel de las Américas, principalmente en países de Norteamérica y Sudamérica”, advirtió la ministra de Salud, Mary Munive, quien recomendó a la población vacunarse antes de viajar a naciones donde se han detectado brotes.

En Costa Rica, el esquema oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): la primera a los 15 meses y la segunda a los cuatro años de edad, por lo que las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a verificar que los menores cuenten con el esquema completo.

El Ministerio de Salud también hizo un llamado especial a las personas que planean viajar a mediados de año al Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, para que refuercen su protección.

¿Cómo Saber si Eres Apto para Vacunarte contra el Sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca fiebre, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos, seguido de un brote cutáneo que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. Se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, especialmente en espacios concurridos.

Según datos del Ministerio de Salud costarricense, en la región de las Américas los casos confirmados aumentaron de 466 en 2024 a 14,504 en 2025.

Con información de AP