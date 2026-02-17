Secretaría de Salud Federal Confirma la Primera Muerte por Sarampión en Jalisco

La Secretaría de Salud Federal confirmó la primera muerte por sarampión en Jalisco en lo que va de 2026, como parte del brote que se mantiene activo en distintos puntos del país.

A nivel nacional se han registrado cuatro defunciones durante este año, una de ellas correspondiente a Jalisco. Autoridades sanitarias no detallaron las características del caso, pero se reitera el llamado a reforzar la vacunación y acudir a los módulos por la dosis.

Jalisco encabeza la lista de entidades con mayor contagio de sarampión

En cuanto al número de contagios, Jalisco continúa encabezando la lista de entidades con mayor incidencia. Tan solo en 2026, el estado acumula mil 995 casos confirmados, cifra que lo coloca en el primer lugar nacional. Le siguen Chiapas, con 310 casos; Ciudad de México, con 222; y Sinaloa, con 168.

Si se consideran los casos acumulados entre 2025 y 2026, Jalisco suma un total de 2 mil 659 contagios. A nivel nacional, el acumulado en el mismo periodo asciende a 3 mil 418 casos confirmados.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede generar complicaciones graves, principalmente en niñas y niños pequeños, así como en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y conjuntivitis.

Las autoridades de salud han insistido en que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar desenlaces fatales. Por ello, se mantienen activos los módulos de vacunación en centros de salud.

JDRV / N+

