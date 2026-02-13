¿Conoces al Vacuvochito? Un Vehículo Clave en el Combate Contra el Sarampión en Guadalajara

El Vacuvochito volvió a recorrer las calles del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como parte de la estrategia de reforzamiento de la vacunación contra el sarampión y la rubéola en Jalisco.

El emblemático vehículo, que durante la pandemia de COVID-19 se convirtió en un símbolo del acceso a la salud, ahora es utilizado para el traslado de insumos, biológicos y personal médico hacia distintos puntos de vacunación en la ciudad.

¿Cuál es la función del Vacuvochito?

De acuerdo con autoridades sanitarias, el Vacuvochito cumple una función logística clave, ya que no solo transporta las vacunas, sino también al personal capacitado para su aplicación, permitiendo acercar el servicio a estudiantes, trabajadores y población en general. En esta nueva etapa, el vehículo ha llegado a los Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde se busca facilitar la inmunización de la comunidad estudiantil y académica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud informaron que, hasta el momento, se han aplicado un millón 800 mil dosis como parte de las campañas de vacunación vigentes, enfocadas en prevenir brotes de enfermedades que pueden evitarse mediante la aplicación oportuna de los biológicos.

¿Dónde puedo acudir a vacunarme?

Como parte de estas acciones, el próximo 14 de febrero, el IMSS instalará un macromódulo de vacunación Drive Thru en el municipio de Tonalá. Este punto permitirá que las personas acudan en su vehículo para recibir la vacuna, con el objetivo de ampliar la cobertura, agilizar la atención y reforzar la protección de la salud pública.

En lo que va de 2026, Jalisco registra mil 529 casos confirmados, mientras que el acumulado entre 2025 y 2026 asciende a 2 mil 193 casos. Ante este panorama, se insiste en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, jóvenes y adultos que no cuenten con dosis previas.

