Instalarán Macromódulo de Vacunación Drive Thru Gratis en Tonalá; Esta es la Ubicación

El próximo 14 de febrero se instalará un macromódulo de vacunación en modalidad Drive Thru en el municipio de Tonalá, con el objetivo de facilitar el acceso a diversas vacunas a la población. La jornada será completamente gratuita y se aplicarán biológicos contra sarampión, influenza, COVID-19, neumococo y tétanos.

Noticia relacionada:

Queremos hacer una atenta invitación a toda la población del municipio de Tonalá y municipios aledaños a este macromódulo de vacunación en modalidad Drive Thru, que permite que la gente acuda en su vehículo, en la comodidad del mismo, baje el vidrio y reciba la vacuna Karla López, Delegada del IMSS Jalisco

¿Dónde se instalará el módulo de vacunacion y en qué horario?

El módulo se instalará en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre avenida Río Nilo, en la colonia Loma Dorada, en Tonalá, y operará en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Vamos a tener tres módulos con cuatro enfermeras por módulo. Pretendemos aplicar unas dos mil dosis por cada módulo, es decir, alrededor de seis mil vacunas ese día. Karla López, Delegada del IMSS Jalisco

Posteriormente, se prevé que este macromódulo de vacunación también se instale en los municipios de Tlaquepaque y Zapopan.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a aprovechar esta jornada y recomendaron acudir con blusa o camisa de manga corta para agilizar el proceso de aplicación.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: