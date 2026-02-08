Designan a Lorena Marisol Como la Nueva Presidenta Municipal Interina de Tequila, Jalisco

Tras la detención de Diego “N”, el Ayuntamiento de Tequila realizó una sesión extraordinaria en la que se definió quién asumirá el cargo como presidente municipal.

La designación se realizó con fundamento en el artículo 69 y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 71, así como en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

¿Quién es la nueva presidente municipal interina de Tequila, Jalisco?

Como resultado de esta sesión extraordinaria y con una mayoría absoluta de seis votos a favor, fue designada Lorena Marisol Rodríguez Rivera como la presidenta municipal interina de Tequila, quien asumirá el cargo conforme a la normatividad vigente.

