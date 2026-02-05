Detienen a Presunto Implicado en el Asesinato de 2 Mujeres Policías Viales en El Salto, Jalisco

Elementos de la Fiscalía de Jalisco capturaron a un presunto implicado en el asesinato de dos mujeres policías viales del municipio de El Salto, Jalisco, doble homicidio ocurrido el 11 de noviembre de 2025.

Se trata de Alfonso Baltazar ‘N’, quien fue detenido después de contar con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco, mencionó que se aseguró un arma que portaba una de las oficiales de vialidad.

Fue asegurada una de las armas que portaba o que tenía una de las compañeras. Se trasladó para allá personal de investigación y del Ministerio Público y lograron su captura y aseguraron el arma con la que esta compañera hacía sus labores en vialidad Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

El detenido también es el presunto asesinato de dos hombres en Tlajomulco

Cabe señalar que Alfonso Baltazar ‘N’ es investigado también por su presunta participación en el asesinato de un hombre de la tercera edad, ocurrido tras un asalto en una papelería, así como el homicidio del dueño de un gimnasio, ambos delitos sucedidos el 21 de enero en Tlajomulco de Zúñiga.

Las autoridades indicaron que este sujeto forma parte de una célula delictiva, cuyos otros dos integrantes fueron abatidos el 3 de febrero en un enfrentamiento armado en el poblado de La Alameda, en El Salto, mismos que participaron en los hechos antes mencionados.

El Fiscal de Jalisco recalcó que uno de estos hombres que murieron portaba un arma que pertenecía a una de las dos agentes asesinadas en El Salto.

Karina Fuerte / N+

