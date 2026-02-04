Continúa la Presencia de ‘Coyotes’ en Jalisco; Cobran Hasta 6 Mil Pesos por un Trámite

Continúa la presencia de “coyotes” en las recaudadoras de Jalisco, aquellos que son gestores irregulares para brindar la realización de algún trámite como el cambio de placas o la adquisición de licencias para manejar.

Estos gestores cobran hasta 6 mil pesos para agilizar diferentes trámites que los contribuyentes necesitan realizar.

Las víctimas siguen dando a conocer la complicidad de funcionarios para acelerar trámites a cambio de propinas de hasta 2 mil pesos.

Te dicen de una cantidad pero al último es otra. Así del conocimiento que tengo, 6 mil pesos que por hacerlo más ágil, pero al último también te piden otra cantidad Andrea Maciel, una de las contribuyentes de Jalisco

En el estado, las placas son gratuitas al pagar el refrendo, pero con los “coyotes”, puede costar hasta 5 mil pesos. El desconocimiento de la ciudadanía es la coartada perfecta para realizar este tipo de delitos.

A veces la gente por hacerlo rápido o por sacar un trámite, a lo mejor no saben y no digo nada porque yo estoy igual Edith Sánchez, otra de las contribuyentes

A pesar de que las autoridades han alertado acerca de que los trámites debe ser personales, se han encontrado irregularidades en las siguientes recaudadoras:

Recaudadora 00.

Recaudadora 04.

Recaudadora 97.

Módulos de Licencias.

¿Cómo evitar el “coyotaje”?

Para evitar estas prácticas en las oficinas recaudadoras, la medida principal es realizar todos los trámites personalmente a través de las plataformas digitales oficiales y oficinas de gobierno, ignorando cualquier oferta de intermediarios en la vía pública.

En el caso de la validación vehicular, el coche debe ser revisado por un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que posteriormente la Fiscalía de Jalisco corrobore que no cuente con reporte de robo, ya sea en el país o en el extranjero.

Hay una funcionaria detenida por falsificación de documentos

Norma Hilda, la funcionaria de una de las recaudadoras ubicada en Tonalá, que fue detenida por la falsificación de documentos para vehículos irregulares, recientemente fue vinculada a proceso, y se le dictaron 6 meses de prisión preventiva como medida cautelar.

La funcionaria, adscrita al Servicio Estatal Tributario, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, las investigaciones se originaron por su presunta participación en la falsificación de documentos oficiales, tras el aseguramiento de un vehículo de alta gama en Morelia, Michoacán.

Ivonne Alcántara / N+

