Tlaquepaque Impondrá Multas de Hasta 7 Mil Pesos por Acoso Callejero

El acoso sexual callejero, una forma de violencia que afecta principalmente a mujeres en espacios públicos, será sancionado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque con arrestos administrativos o multas de hasta 7 mil pesos, tras una reciente modificación al reglamento municipal.

El Cabildo de Tlaquepaque aprobó cambios al artículo 32 del Reglamento de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de Paz, con los que se permitirá castigar conductas con connotación sexual que resulten intimidatorias, humillantes o degradantes para otra persona en la vía pública.

Las sanciones contemplan arresto de 24 a 36 horas o multas de 30 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 3 mil 519 y 7 mil 38 pesos, para quienes incurran en este tipo de conductas.

De acuerdo con la iniciativa aprobada, el acoso sexual callejero pone en riesgo la vida de niñas y mujeres, genera impactos en la salud física, psicológica y sexual, y limita el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Esta forma de violencia puede manifestarse a través de comentarios sexuales, frases ofensivas, silbidos, gestos obscenos o tocamientos, realizados sin el consentimiento de la víctima.

Las autoridades municipales señalaron que estas prácticas se presentan con mayor frecuencia en calles, transporte público, plazoletas, unidades deportivas y otros espacios de uso común, donde las personas se encuentran más expuestas.

La modificación al reglamento entrará en vigor una vez que sea publicada en la Gaceta Municipal, lo cual deberá ocurrir en un plazo máximo de 30 días.

Voces de víctimas y autoridades

Miranda, víctima de acoso sexual callejero, relató que estas situaciones son constantes en su vida diaria.

Normalmente en las calles los piropos, a veces que me sigan o simplemente en el camión… sí es demasiado incómodo Miranda, víctima de acoso sexual callejero

Por su parte, Elena compartió una experiencia más grave vivida en espacios públicos.

En camiones, caminando en el centro… de hecho cerca de donde vivía sí llegó a tocarme sin que yo lo quisiera, y sí, es algo muy frustrante Elena, quien también es víctima de acoso sexual callejero

El regidor Julio García Santana, quien presentó la iniciativa, explicó que la medida busca proteger a toda la población.

Esta es una medida que busca proteger tanto a hombres como a mujeres, pero sabemos que muy particularmente son las mujeres las que se ven más afectadas Julio García Santana, regidor de Tlaquepaque

Añadió que el acoso se presenta principalmente cuando las personas están expuestas en la vía pública.

En los espacios públicos, en las unidades deportivas, en las plazoletas, en el transporte público, ahí es donde particularmente se da esta mala práctica Julio García Santana, regidor de Tlaquepaque

