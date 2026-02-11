Joven Salta en Paracaídas Desde el Rooftop del Hotel Más Alto de Guadalajara

Una persona realizó un salto en paracaídas tipo BASE desde un rooftop ubicado en el edificio más alto de Guadalajara, a pesar de que personal del lugar le solicitó que no llevara a cabo la maniobra. El hecho ocurrió el pasado domingo y fue ampliamente difundido a través de redes sociales, donde usuarios compartieron videos e imágenes del momento.

¿Qué es un salto BASE?

El salto BASE, una actividad extrema que consiste en lanzarse desde estructuras fijas como edificios, antenas, puentes o formaciones naturales, utilizando un paracaídas para el descenso. A diferencia del paracaidismo tradicional, el salto BASE se lleva a cabo desde alturas menores, lo que reduce el margen de reacción y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente cuando se realiza en zonas urbanas sin medidas de seguridad adecuadas.

El joven se lanzó desde lo alto del edificio y descendió con paracaídas hasta aterrizar en la Glorieta de la Estampida, una zona con alta afluencia vehicular y peatonal. Tras completar el descenso, la persona se retiró del sitio.

El rooftop del hotel fue clausurado tras el salto

Como consecuencia de lo ocurrido, el Gobierno de Guadalajara informó que el martes por la noche se llevó a cabo una inspección en el inmueble desde donde se realizó el salto. Tras la revisión, la autoridad municipal determinó la clausura del rooftop, al detectar irregularidades relacionadas con el cumplimiento de protocolos de seguridad.

¿Cuándo reabrirá el rooftop?

El Gobierno de Guadalajara señaló que el espacio permanecerá cerrado hasta que se acredite el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad correspondientes tras considerar que el paracaidista puso en riesgo su propia vida y la de los ciudadanos.

