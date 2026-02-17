Calendario por Letra del Pago de la Beca Rita Cetina Enero-Febrero 2026, en Jalisco

Ha comenzado la entrega de pagos de la Beca Rita Cetina, en Jalisco. En N+, te compartimos el calendario por letra y la cifra que recibirán los alumnos de educación básica durante el bimestre enero-febrero 2026.

El estado actualmente tiene más de 421 mil becarios de educación básica, lo que representa una derrama económica que supera los 881 millones de pesos bimestrales, de acuerdo con Miguel Ángel Moreno Badajós, titular de la Oficina de Representación en Jalisco de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cuánto dinero recibirán las y los beneficiaron de la Beca Rita Cetina?

Durante este periodo, correspondiente al bimestre de enero-febrero 2026, las familias recibirán mil 900 pesos, más 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo o hija inscrita en secundaria.

Calendario por letra del pago Beca Rita Cetina Enero-Febrero 2026

La Coordinación Nacional de Becas dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero–febrero de la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica, enfocada en la continuidad de secundaria. A continuación, te compartimos las fechas oficiales de depósito conforme a la letra inicial del primer apellido:

A, B – Lunes 16

C – Martes 17

D, E, F – Miércoles 18

G – Jueves 19

H, I, J, K, L – Viernes 20

M – Lunes 23

N, Ñ, O, P, Q – Martes 24

R – Miércoles 25

S – Jueves 26

T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 27

