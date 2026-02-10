¿Dónde Están los Módulos de Entrega de Tarjetas del Bienestar en Jalisco?

Se entregaron las primeras tarjetas de Bienestar a personas que se registraron en diciembre para las pensiones Mujer Bienestar y Adultos Mayores. La entrega del plástico se realizará del 10 al 14 de febrero.

Nota relacionada: Se Podrá Pagar el Transporte Público con Tarjeta Bancaria en Jalisco. ¿Qué Se Necesita?

Las personas registradas en cualquiera de las dos pensiones recibirán un mensaje de texto con el día, hora y lugar al que deben acudir para recoger la tarjeta de apoyos Bienestar.

¿Qué es lo que le piden para recoger su tarjeta? mi INE y la copia y dos números María del Rocío, fue por su tarjeta Bienestar

Realizan entrega de Tarjetas Bienestar. Foto: N+

¿Dónde están instalados los módulos de la Pensión para el Bienestar en la ciudad?

Guadalajara: calle Gigantes #2969, colonia San Andrés

Zapopan: calle Arco Pertinax, colonia Arcos de Zapopan 2da. Sección, en el parque

Tlaquepaque: calle Donato Guerra #160, Centro Cultural El Refugio

Tonalá: calle Independencia #233, en el centro

Tlajomulco: Circuito Metropolitano Sur, colonia San Miguel Cuyutlán

El Salto: calle María Araceli Díaz #22, en la Escuelita

Javier Sandoval / Las Noticias N+

Historias recomendadas: