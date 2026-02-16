¿Quiénes Cobran Triple la Beca Rita Cetina del 17 al 20 de Febrero 2026? Van Estas 10 Letras

Buenas noticias para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, a partir de este lunes caerá el depósito del primer bimestre de 2026, según el calendario dado a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB). Dado que no todos recibirán el mismo monto, en N+ te explicamos qué alumnos reciben pago triple.

Recuerda que los pagos se hacen de forma escalonada, de acuerdo a la inicial del primer apellido del beneficiario. Por lo que los depósitos se extenderán hasta el próximo viernes 27 de febrero.

Si bien ya te dimos a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, e incluso la hora a la que se hace el depósito, vale la pena explorar cuáles son las 10 letras que cobran lo que resta de esta semana.

Y para aquellas familias que también tienen estudiantes en preparatoria, ya explicamos por qué no habrá pago de Beca Benito Juárez en febrero de 2026.

¿Qué Letras Cobran Triple Beca Rita Cetina del 17 al 20 de Febrero 2026?

Ahora bien, como ya te explicamos no todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán dinero extra este bimestre, los únicos que recibirán un pago triple serán los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso.

Es decir aquellos que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar el pasado mes de enero, y por tanto deben ponerse al corriente en los depósitos de bimestres atrasados del apoyo económico.

Para que sepas cuándo te corresponde cobrar la beca, te adelantamos cómo queda el calendario para lo que resta de la semana.

Martes 17 de febrero cobran alumnos cuyo primer apellido inicia con la letra C

Miércoles 18 de febrero cobran alumnos cuyo primer apellido inicia con las letras D, E y F

Jueves 19 de febrero cobran alumnos cuyo primer apellido inicia con la letras G

Viernes 20 de febrero cobran alumnos cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K y L

Lista de apellidos según 10 letras que cobran esta semana

A continuación hallarás una lista con los apellidos por cada una de las letras que cobra esta semana, según el calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina.

Ten en cuenta que se trata de una muestra, de no estar tu apellido no significa que no recibirás el depósito, dado que éste se hace de manera universal a todos los alumnos registrados en el programa del Gobierno de México.

Letra C - 17 de febrero

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Letra D, E y F - 18 de febrero

Díaz

Domínguez

de la Cruz

Delgado

Duran

Estrada

Espinoza

Esquivel

Escobar

Enríquez

Flores

Fernández

Fuentes

Figueroa

Franco

Felix

Letra G - 19 de febrero

Garcia

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Letra H, I, J, K y L - 20 de febrero

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Hidalgo

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iñíguez

Infante

Jiménez

Juárez

Jaramillo

Jasso

Jaimes

Jacobo

Ku

Kumul

Kantun

Koh

Keb

López

Luna

Lara

León

Lozano

¿Cuánto cobran las familias que reciben pago triple de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas, las familias que se encuentren en este escenario deberán recibir en la tarjeta del banco del Bienestar 5,700 pesos correspondientes a los bimestres siguientes:

Septiembre- octubre 2025

Noviembre- diciembre 2025

Enero-febrero 2026

Hay que recordar que normalmente esta beca entrega 1,900 pesos por bimestre, más 700 pesos por estudiante adicional de secundaria.

