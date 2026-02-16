Anuncian Nueva Beca de Bienestar: ¿Qué Es Boxeando por la Paz de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El Gobierno de México anunció hoy, 16 de febrero de 2026, la creación del nuevo programa “Boxeando por la Paz”, a través del cual se dará una beca mensual a boxeadores que darán clases gratis a jóvenes de todo el país.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que se dará un apoyo a boxeadores para convertirse en maestros e impartir clases a aproximadamente 100 mil jóvenes en la República Mexicana.

“Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito, el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarlos en esta disciplina”, indicó.

¿En qué consiste “Boxeando por la Paz”?

Carlos Torres, coordinador general de Programas del Bienestar, detalló que “Boxeando por la Paz” incorporará a boxeadores al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para apoyar a sus comunidades impartiendo clases de boxeo a niños y jóvenes.

Para ello se les dará una beca mensual de 9,582 pesos y tendrán seguro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les permitirá seguir entrenando y al mismo tiempo compartir su experiencia con nuevas generaciones.

“Hoy es un día importante para el boxeo y para el deporte de nuestro país, porque el boxeo es una escuela de vida”, expresó el funcionario.

Torres destacó los beneficios de este deporte, pero comentó que muchos boxeadores enfrentan ingresos inestables, falta de seguridad social y riesgo de lesiones, por lo cual nació el nuevo programa para beneficiarlos a ellos y a la juventud.

Alianza con el Consejo Mundial de Boxeo

El coordinador general de Programas del Bienestar explicó que en este nuevo esquema se hizo una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que vinculó a las autoridades con boxeadores y gimnasios para sumarlos al programa.

Indicó que el esfuerzo entre el CMB y Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una meta muy importante: 5 mil boxeadores para llegar a 100 mil alumnos en México.

“Este es un programa que apuesta por el deporte como camino de formación, de bienestar y de paz, un programa que cree en los jóvenes y en el boxeo para transformar desde las comunidades”, refirió.

¿Cómo inscribirse a las clases?

Torres agregó que las clases fueron diseñadas y estructuradas por el CMB con alto nivel técnico y un enfoque en disciplina, superación y compromiso.

De tal manera, niños, adolescentes y jóvenes podrán inscribirse a clases gratuitas de una hora diaria, de lunes a viernes.

Las inscripciones son del 16 al 28 de febrero en jovenesconstruyendoelfuruto.spts.gob.mx. En dicho portal se podrá revisar la información de los gimnasios y horarios disponibles en la primera fase del programa.

“Se trata de formar, acompañar y abrir la puerta a que surjan nuevos talentos, incluso futuros campeones. Queremos invitar a las familias a aprovechar esta oportunidad, las clases gratuitas inician el 2 de marzo”, indicó.

