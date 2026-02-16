Acusan que Yeri Mua Fumó Marihuana en Carnaval de Veracruz y que Rocío Nahle Borró Transmisión.

La creadora de contenido Yeri Mua, conocida como "La Bratz Jarocha", se presentó como una de las artistas estelares en el Carnaval de Veracruz 2026 y causó polémica al presuntamente consumir marihuana en pleno show, frente a las autoridades y miles de espectadores.

El evento, organizado con apoyo del gobierno estatal, fue compartido en redes sociales, incluso en la cuenta de la gobernadora Rocío Nahle y otras dependencias. Sin embargo, tras la andanada de críticas por lo sucedido con la influencer, las transmisiones fueron borradas de los canales oficiales.

La misma Yeri Mua compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella inhalando de una especie de "bong", como se conoce a la pipa de agua que enfría y filtra el humo de cannabis al pasarlo por líquido. Aparentemente, se ahoga un poco y se golpea el pecho. En otras fotografías y clips se observa que la exreina del carnaval veracruzano (2022) fuma un cigarrillo forjado del enervante.

Diversos usuarios, así como medios locales, consignaron que páginas de Facebook de la Secretaría de Salud de Veracruz, la Secretaría de Educación estatal, así como el perfil oficial de Nahle y de su gobierno, transmitieron el show de la influencer como parte del "Concierto Masivo de Reggaetón Mexa" el pasado 14 de febrero. Pero al rastrear los streamings, solo se localizaron videos cortos y capturas de pantalla de la artista consumiendo la droga en su presentación en el puerto.

Ni el gobierno de Nahle, mucho menos el de Rocío María Hernández, alcaldesa del puerto, han emitido algún reporte del caso. Foto: Captura de pantalla.

El de Yeri Mua fue el tercer encuentro de cantantes en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, debido al tradicional carnaval en la entidad, que comenzó el pasado martes 10 de febrero y culminará el miércoles 18. Junto a la veracruzana, el sábado actuaron DJ Neguzz, Kandy Flip, Nomada, El Bogueto, Dinastía, Noriega, Leinad y Jarocho Flow. Supuestamente, asistieron cerca de 90 mil personas.

Pide "permiso"

En un video que se ha viralizado en las últimas horas, se oye a Yeri Mua pedir permiso a la Secretaría de Marina Armada de México para fumar marihuana.

"Pedirle un favor a la Marina de Veracruz: con todo respeto, déjenos fumar marihuana", dice mientras sus bailarines ríen por la solicitud. En un segundo momento, con el mismo audio de fondo, se ve que inhala del "bong".

Aparentemente, la solicitud de la influencer fue porque en las inmediaciones de la Macroplaza de Veracruz se localiza la Primera Región Naval y oficinas de la Semar en el histórico Edificio de Faros, junto a la Torre de Pemex que hoy alberga a la Conagua. No obstante, a dos cuadras está el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Veracruz.

Yeri Mua compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella inhalando de una especie de "bong". Foto: Captura de pantalla Instagram | yerimua.

En redes, los veracruzanos condenaron la difusión del consumo de la droga por parte de Yeri Mua. Algunos criticaron que el concierto se expusiera a los menores de edad y al público en general, como promoción de algo ilegal desde los medios del gobierno estatal.

Al momento, no se ha ofrecido una versión oficial de lo ocurrido para desmentir el consumo de Yeri Mua y tampoco se sabe si habrá sanciones contra la influencer. Ni el gobierno de Nahle, mucho menos el de Rocío María Hernández, alcaldesa del puerto, han emitido algún reporte del caso.

ASJ