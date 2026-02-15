CAMe Reactiva Contingencia Ambiental por Ozono en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 17:00 horas de este domingo 15 de febrero se registraron concentraciones de ozono en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, respectivamente, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, y con base en los análisis meteorológicos más recientes, la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que sustituyó al que se retiró el día anterior. Aunque este nuevo sistema es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable ha favorecido cielo despejado, viento débil y temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius.

La combinación de estas condiciones generó un entorno propicio para la formación y acumulación de ozono en la atmósfera.

Ante este escenario, se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir los riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Noticia relacionada: Contingencia Ambiental: ¿De Cuánto es la Multa por No Respetar El Doble Hoy No Circula?

Recomendaciones para la población

La CAMe exhortó a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a seguir las recomendaciones de salud para evitar la exposición a los picos de contaminación, que se presentan principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. El llamado es especialmente relevante para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Asimismo, se recomienda evitar la realización de actividades cívicas, culturales, recreativas y el ejercicio al aire libre durante ese horario. En el mismo periodo, deberán suspenderse todas las actividades al exterior organizadas por instituciones públicas o privadas.

La CAMe también sugirió posponer eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas, con el fin de reducir riesgos a la salud.

Aconseja no fumar, en particular dentro de espacios cerrados, para disminuir la exposición a contaminantes adicionales.

Doble No Circula 16 de febrero 2026

Mañana lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Activan Fase Uno de Contingencia Ambiental por Ozono en Valle de México

Historias recomendadas: