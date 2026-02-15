¿Habrá Doble No Circula Mañana 16 de Febrero por Contingencia? Vuelve Restricción en CDMX-Edomex

De nueva cuenta hay mala calidad del aire en el Valle de México y eso preocupa a mucha gente, por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana lunes 16 de febrero 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex.

Durante las últimas horas miles de coches se vieron afectados por las restricciones vehiculares impuestas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), por eso en una nota ya te dijimos si hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex y si continúa el Doble No Circula este 15 de febrero 2026.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte emitido por la CAMe este domingo, de momento no hay Contingencia Ambiental en el Valle de México, pues se levantó durante la noche del sábado gracias a que los niveles de contaminación disminuyeron.

Lo importante a tomar en cuenta es que la calidad del aire en CDMX y el Estado de México es mala para este domingo, por lo que te existe la posibilidad de que vuelva la contingencia durante las próximas horas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula lunes 16 de febrero 2026?

Debido a que se suspendió la fase 1 de contingencia, eso significa que para este lunes no se va a aplicar el Doble Hoy No Circula 16 de febrero, por lo que solamente se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en este inicio de semana.

De cualquier forma, se recomienda estar pendiente de la información que brinden las autoridades ambientales en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación continúan y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula 16 de febrero 2026 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula 9 de febrero 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado amarillo.

Autos con terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Aunque no está activo el Doble Hoy No Circula para este lunes 16 de febrero 2026, las restricción vehicular opera de forma normal en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la CDMX y el Edomex.

