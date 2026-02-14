¿Continúa el Doble No Circula Mañana 15 de Febrero por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

Continúa la mala calidad del aire en el Valle de México y debido que ya sería el tercer día seguido con Contingencia Ambiental, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana domingo 15 de febrero 2026, para que sepas si se aplica el programa de restricción vehicular y quiénes no circulan en CDMX y Edomex.

Fue durante la tarde del jueves cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México. Desde entonces se aplica el programa Doble No Circula, por eso en una nota ya te dijimos qué autos y terminación de placas sí circulan este sábado 14 de febrero 2026.

¿Todavía sigue la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el primer reporte emitido por la CAMe este sábado, aún hay Contingencia Ambiental en el Valle de México, eso quiere decir que el Doble Hoy No Circula 14 de febrero 2026 se mantiene, con todo y pese a que muchas personas ya tenían planes para salir para festejar el Día del Amor y la Amistad.

Para este sábado se espera que la calidad del aire en CDMX y el Estado de México sea de "mala" a "muy mala", por eso la preocupación de que se active el Doble Hoy No Circula en domingo.

¿Hay Doble Hoy No Circula 15 de febrero 2026?

Debido a que de momento sigue activa la Fase 1 de contingencia, eso significa que para este domingo se debería aplicar el Doble Hoy No Circula, pero esto será confirmado por la CAMe en su reporte de las 15:00 horas o de las 20:00 horas de la noche del sábado.

De esta manera, se recomienda estar pendiente de la información que brinde n las autoridades ambientales en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación continúan y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula domingo 15 de febrero 2026 en CDMX y Edomex?

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental, este domingo no podrán circular los siguientes carros, hologramas y placas en la zona centro del país:

Todos los autos con holograma 2.

los autos con holograma 2. Carros y taxis con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos y taxis con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 ó 6 .

. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de placa sea NON .

. Coches que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Para saber si habrá Doble Hoy No Circula este domingo 15 de febrero 2026 o se levanta la Contingencia Ambiental, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que brinde la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) en CDMX y Edomex. En caso de que se aplique la restricción vehicular, el programa aplica de 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 de la noche.

