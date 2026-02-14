CAMe Suspende la Contingencia Ambiental por Ozono en CDMX y Edomex Hoy 14 de Febrero 2026
La CAMe informó que se levanta la medida ambiental ante la mejora de las condiciones atmosféricas
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que, a partir de las 20:00 horas de este día, se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono, así como las medidas asociadas.
De acuerdo con los análisis de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire, para mañana se prevén mejores condiciones de dispersión de contaminantes, debido a que el sistema anticiclónico que influyó de manera significativa sobre la Zona Metropolitana del Valle de México durante la semana se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.
Suspende CAMe Fase Uno de Contingencia Ambiental; Mañana No Habrá Restricciones Vehiculares
¿Habrá doble hoy no circula?
Las restricciones vehiculares quedan canceladas para este domingo 15 de febrero. Los vehículos con holograma 2 y aquellos con holograma 1 terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0 pueden circular normalmente.
El programa Hoy No Circula regular continúa aplicando según el calendario habitual.
Las fuentes fijas de la industria manufacturera pueden operar al 100% de su capacidad. La Refinería Miguel Hidalgo de Tula retoma operación normal sin restricciones. Las estaciones de servicio, plantas de gas LP y establecimientos que suspendieron actividades reanudan operaciones.
¿Se pueden hacer actividades al aire libre?
La población puede realizar ejercicio y actividades al aire libre sin restricciones horarias. Los eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos proceden sin ningún problema medioambiental.
