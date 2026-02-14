La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que, a partir de las 20:00 horas de este día, se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono, así como las medidas asociadas.

De acuerdo con los análisis de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire, para mañana se prevén mejores condiciones de dispersión de contaminantes, debido a que el sistema anticiclónico que influyó de manera significativa sobre la Zona Metropolitana del Valle de México durante la semana se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

Suspende CAMe Fase Uno de Contingencia Ambiental; Mañana No Habrá Restricciones Vehiculares

Suspende CAMe Fase Uno de Contingencia Ambiental; Mañana No Habrá Restricciones Vehiculares

¿Habrá doble hoy no circula?

Las restricciones vehiculares quedan canceladas para este domingo 15 de febrero. Los vehículos con holograma 2 y aquellos con holograma 1 terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0 pueden circular normalmente.

El programa Hoy No Circula regular continúa aplicando según el calendario habitual.

Las fuentes fijas de la industria manufacturera pueden operar al 100% de su capacidad. La Refinería Miguel Hidalgo de Tula retoma operación normal sin restricciones. Las estaciones de servicio, plantas de gas LP y establecimientos que suspendieron actividades reanudan operaciones.

¿Se pueden hacer actividades al aire libre?

La población puede realizar ejercicio y actividades al aire libre sin restricciones horarias. Los eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos proceden sin ningún problema medioambiental.

Historias recomendadas:

CT