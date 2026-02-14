¿Qué Autos No Circulan Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026? Multa por Circular en Contingencia

Luego que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informara que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México para hoy sábado 14 de febrero de 2026, con el objeto de disminuir la exposición al riesgo de afectación a la salud de los ciudadanos, así como para reducir la emisión de contaminantes, surgen dudas de qué autos no circulan.

Así que este sábado 14 de febrero de 2026, opera una restricción para los vehículos, para evitar que los índices de contaminación aumenten.

De esta manera el programa de restricción vehicular opera de forma habitual los sábados. Y por lo tanto, este sábado 14 de febrero no es la excepción, así que aquí te explicamos los detalles de la aplicación del Doble Hoy No Circula Sabatino.

¿Por qué hay contingencia ambiental hoy 14 de febrero?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que debido a que el sistema anticiclónico seguirá afectando la porción centro del país, al provocar estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 grados. Con estas condiciones se favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Es decir, se estima que la calidad del aire hoy sea de Mala a Muy Mala.

Se detalló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México realizará una evaluación con los pronósticos meteorológicos y de calidad del aire más recientes a las 10:00 horas de este sábdo.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos dejan de transitar?

Este sábado 14 de febrero de 2026, el Hoy No Circula, de acuerdo con las autoridades, los siguiente autos no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas:

Todos los que portan el holograma 2. Con holograma 1 cuya terminación de placas es 0, 2, 4, 6, 8. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, con engomado azul, terminación de placa 9 o 0. Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex. Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Por lo pronto las autoridades piden estar pendientes de los siguientes comunicados que brindarán más adelante para estar al tanto de si se mantiene o no el doble hoy no circula en Ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que hay consecuencias para el bolsillo en caso de no respetar el Doble Hoy No Circula pues la multa por usar tu auto en un día que no lo puedes hacer es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones.

Así que recuerda, el Hoy No Circula del sábado 14 de febrero está activo desde las 5:00 a.m. y termina hasta las 10:00 p.m., por lo que en dicho horario los autos con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.



