¿Hay Doble No Circula Mañana 14 de Febrero 2026 por Contingencia? Así Aplica en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, y acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula sabatino mañana 14 de febrero de 2026 o cómo operará el programa en la CDMX y Edomex en el segundo sábado del año.

Este jueves se activó la contingencia por la concentración alta de ozono en la mayoría de las estaciones de monitoreo del SIMAT, por lo cual se tuvo que aplicar el Doble No Circula este viernes, afectando a más carros de lo habitual con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes.

Por ello, es importante que los automovilistas estén pendientes de cómo aplica el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para evitar ser multados en caso de que la terminación de placas, holograma y engomado de su carro no tenga permitido circular en CDMX y Edomex.

Video. Activan Tercera Contingencia Ambiental del Año en el Valle de México

¿Hay Doble Hoy No Circula el 14 de febrero 2026?

Debido a que sigue la mala calidad del aire en la CDMX y Edomex, podría mantenerse el Doble Hoy No Circula mañana sábado 14 de febrero de 2026, sin embargo hasta el momento esto no está confirmado, ya que el anuncio oficial se dará a conocer en la tarde de este viernes.

Noticia relacionada. ¿Qué Autos Verifican en Febrero 2026 en CDMX y Edomex? Calendario de Verificación Vehicular

De esta manera, se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación continúan y será necesario tomar mayores medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Doble No Circula el sábado 14 de febrero 2026?

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental, este sábado no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2

Todos los carros con holograma 1

Vehículos foráneos

Carros con permisos provisionales

Video. Así Detuvieron a Conductores por No Respetar la Contingencia Ambiental en Valle de México

Noticia relacionada. ¿Citas para la Verificación Vehicular Edomex 2026? Requisitos y Pasos para Obtener Comprobante

Hoy No Circula 14 de febrero 2026 sin contingencia

Si la contaminación disminuye y se suspende la contingencia ambiental este viernes, el No Circula mañana 14 de febrero 2026 operará de manera normal, por lo que solo afectará a estos autos, recordando que es el segundo sábado del mes:

Holograma 2, cualquier terminación de placa

Holograma 1, terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6 y 8

Placas foráneas

Permisos vehiculares provisionales

En ambos casos, si se aplica el Doble No Circula o si opera de forma normal, el horario del programa de Sedema entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas