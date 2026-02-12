Este jueves 12 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) a partir de las 16:00 horas.

La medida se implementó tras registrarse una concentración horaria máxima de ozono de 155 partes por billón (ppb) en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Alcaldías con peor calidad del aire

El reporte horario de las 15:00 horas revela que 11 alcaldías de la Ciudad de México registraron calidad del aire mala. Las demarcaciones más afectadas incluyen Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa.

Coyoacán presentó dos estaciones con niveles críticos de ozono. La estación CCA reportó mala calidad del aire por ozono, mientras que la estación UAX registró contaminación por ozono y partículas PM2.5.

Benito Juárez y Venustiano Carranza enfrentaron situación triple, con niveles elevados de ozono, PM10 y PM2.5 simultáneamente. Iztapalapa mostró concentraciones altas de partículas PM10 y PM2.5, mientras que Gustavo A. Madero registró los mismos contaminantes particulados.

Municipios del Edomex bajo alerta

En el Estado de México, Nezahualcóyotl registró la peor calidad del aire con niveles elevados de ozono, PM10 y PM2.5. Naucalpan también reportó mala calidad por contaminación de ozono.

Los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tlalnepantla y Coacalco mantuvieron niveles aceptables de calidad del aire durante el mismo periodo de medición.

El índice AIRE Y SALUD se ubicó en categoría mala con riesgo alto para la población, principalmente por concentraciones de ozono, PM10 y PM2.5. La temperatura alcanzó 26 grados Celsius a las 15:00 horas, una hora antes de activarse la contingencia.

¿Por qué se dispararon los niveles de ozono?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México identificó que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que, contrario a lo previsto, intensificó su presencia sobre el centro del país.

Este fenómeno meteorológico provocó en la ZMVM fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad, favoreciendo el cielo despejado y la intensa radiación solar. Las temperaturas máximas alcanzaron hasta 28 grados Celsius, creando condiciones ideales para la formación y acumulación de ozono.

Restricciones vehiculares para el viernes 13 de febrero

Mañana viernes 13 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2, así como aquellos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. También quedan incluidos los vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, enfrentan la misma restricción que los vehículos con holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea NON deberán suspender operaciones.

Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular podrán transitar de 5:00 a 10:00 horas, pero aplicará la restricción de 10:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos pueden circular sin restricciones?

Podrán circular sin limitaciones los vehículos eléctricos e híbridos, además de los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Los automóviles que porten holograma 0 o 00 vigente también podrán transitar si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa distinta a 9 ó 0.

Las motocicletas están exentas de la Fase 1. También quedan excluidos los vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Los vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes para atender una emergencia médica pueden circular. El transporte escolar y de personal que cumpla con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuente con el holograma y autorización correspondiente también está exento.

¿Cómo proteger tu salud durante la contingencia?

La CAMe estableció recomendaciones específicas para evitar la exposición de la población al aire contaminado, especialmente entre las 13:00 y 19:00 horas, periodo de mayor concentración de ozono.

La población debe evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio al aire libre durante ese horario. Esta recomendación es particularmente importante para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las instituciones públicas y privadas deben suspender cualquier actividad al aire libre organizada en este horario.

Las autoridades recomiendan no fumar, especialmente en espacios cerrados, para evitar agravar los efectos de la contaminación en la salud respiratoria.

Medidas para reducir emisiones en casa

Las autoridades recomiendan facilitar y continuar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea para reducir viajes. Los ciudadanos deben evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Para la recarga de gasolina, se sugiere hacerlo después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, sin cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

En el hogar, se recomienda revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, reducir el uso de combustibles acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y, al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Restricciones para industria y servicios

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono deberán reducir el 40% de sus emisiones. Además, deben suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles.

La Refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75% de capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza. La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Tula reducirá el 30% del consumo de combustóleo.

Se suspenderán actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

En el sector servicios, se suspenderán actividades que generen emisiones fugitivas por uso de solventes y recubrimientos en comercios. Se suspenderán actividades en establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

El 20% de las estaciones de carburación, plantas de distribución de gas LP y gasolineras suspenderán operaciones, excepto las que cuenten con sistemas de control específicos. Aplica Fase 1 para Grupo 1.

Se reducirá en 50% la operación de calderas que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono en comercios y servicios, con excepción de hospitales.

Acciones del gobierno durante la emergencia

Las autoridades de salud difundirán las recomendaciones de protección. Se restringirá la circulación de vehículos oficiales de uso administrativo de las dependencias de los tres niveles de gobierno, exceptuando los híbridos, eléctricos, de emergencia, vigilancia y servicios urbanos.

Se reforzará la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde. Queda prohibida la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación.

Se intensificará la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales. Las obras que obstruyan o dificulten el tránsito quedarán suspendidas, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

Se suspenderán actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local que generen emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles, uso de solventes, aplicación de pintura, bacheo, pavimentación, entre otros, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

