¿Mañana Hay Contingencia y Doble No Circula 13 de Febrero? Carros con Mala Suerte en CDMX-Edomex

Con el riesgo latente de que se active una nueva contingencia ambiental, los automovilistas deben estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero de 2026, y acá te mantenemos actualizado con las últimas noticias sobre cómo aplica la restricción y qué carros tendrán 'mala suerte' mañana en CDMX y Edomex.

En los últimos días se ha presentado muy mala calidad del aire en el Valle de México, por lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación.

Esto debido a que es temporada de partículas y las condiciones climatológicas favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, de ahí que hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula que afectaría a más hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5 y PM10 por lo que el riesgo es muy alto para la población. De ahí que hay posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula.

Sin embargo, se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplicaría el Doble No Circula 13 de febrero?

De momento no está activo el Doble Hoy No Circula, sin embargo en caso de que se apliquen las medidas para proteger a la población. Así sería la restricción por contingencia ambiental este viernes 13 de febrero de 2026:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0

¿Cómo opera el Hoy No Circula viernes 13 de febrero 2026?

Debido a que hasta el momento no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1, engomado AZUL , terminación de placas 9 y 0

, terminación de placas Holograma 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se aplica el viernes 13 de febrero en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

