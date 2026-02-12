Inicio Ciudad de México CAMe Activa Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy; Alcaldías y Municipios Más Contaminados

CAMe Activa Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy; Alcaldías y Municipios Más Contaminados

La CAMe activó la contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminación que se registran en el Valle de México; así queda el doble Hoy No Circula

Activan Contingencia Ambiental CDMX y Edomex: ¿Qué Autos No Circulan el Miércoles 10 de Febrero?

Las autoridades activaron la contingencia ambiental en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

Hoy se activó la fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminantes en la CDMX y Edomex, por lo que se implementarán medidas restrictivas para disminuir las emisiones y con ello mejorar la calidad del aire.

Cabe resaltar que este lunes dieron a conocer los factores que iban a ser clave para que se activara la contingencia ambiental entre el periodo del 9 al 15 de febrero. Entre ellas se encuentran:

  • La influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera
  • Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México
  • Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año

¿Cómo cuidarte durante una contingencia ambiental?

Debido a los altos niveles de contaminación, las autoridades ambientales piden a la población seguir estas recomendaciones:

  • Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas
  • Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas
  • Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Recomendaciones para la reducción de emisiones:

  • Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado
  • Usar el transporte público o compartir el automóvil
  • Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes
  • Preferir los viajes en bicicleta o caminando
  • Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado
  • Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes

