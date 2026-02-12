Hoy se activó la fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminantes en la CDMX y Edomex, por lo que se implementarán medidas restrictivas para disminuir las emisiones y con ello mejorar la calidad del aire.

Cabe resaltar que este lunes dieron a conocer los factores que iban a ser clave para que se activara la contingencia ambiental entre el periodo del 9 al 15 de febrero. Entre ellas se encuentran:

La influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera

Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México

Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año

¿Cómo cuidarte durante una contingencia ambiental?

Debido a los altos niveles de contaminación, las autoridades ambientales piden a la población seguir estas recomendaciones:

Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas

Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Recomendaciones para la reducción de emisiones:

Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado

Usar el transporte público o compartir el automóvil

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes

Preferir los viajes en bicicleta o caminando

Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes

