¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire este 13 de Febrero en CDMX

Este viernes 13 de febrero de 2026, te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), luego de que ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Sabías qué?

El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación.

se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación. Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas.

Por ello, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México, y te decimos si hay contingencia ambiental hoy.

La dependencia encargada de informar sobre la calidad del aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa que puedes consultar aquí.

¿Sigue la contingencia ambiental hoy?

La mañana de este 13 de febrero 2026, continúa la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica, con la finalidad de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, viernes 13 de febrero del 2026”, informó ayer.

De acuerdo con la CAMe, los modelos meteorológicos indican que hoy mantendrá su influencia el sistema de alta presión que afectó al centro del país y que provocó acumulación de los contaminantes en el Valle de México

Lo anterior “ocasionará nuevamente viento muy débil y escasa humedad, acompañados de intensa radiación solar, lo que favorecerá la formación y acumulación de ozono. Se estima que estas condiciones provocarán calidad del aire Mala a Muy Mala”.

El #HoyNoCircula de este viernes 13 de febrero de 2026 en la #ZMVM por fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 00, 0, 1, 2, y permisos. pic.twitter.com/ky4ZRqBa7Y — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

¿Cómo está la calidad del aire?

Este viernes, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que a las 06:00 horas, varias alcaldías presentaba calidad del aire aceptable y diversos municipios del Estado de México calidad mala.

Lo anterior de acuerdo con el mapa e índice de cinco niveles que establece cómo está el aire:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto

06:00 horas

Calidad aceptable (amarillo) en CDMX : Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco.

: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Calidad mala (naranja) en Edomex: Tultepec, Coacalco, Tonanitla y Nextlalpan.

