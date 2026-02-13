Lanzan con Éxito Misión Crew-12 a la EEI; Releva a Tripulación Que Retornó por Emergencia Médica

La NASA y SpaceX lanzaron con éxito la misión tripulada Crew-12, la cual reemplazará al equipo que regresó a la Tierra antes de tiempo por una emergencia médica.

El despegue se realizó este viernes sin problemas desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, alrededor de las 5:15 horas (local).

Noticia relacionada: Astronautas Evacuados por Situación Médica en la EEI Dan Conferencia Luego de Regresar a Tierra

La misión tuvo que pasar algunos escollos antes de lograr elevarse, ya que hubo dos retrasos esta semana por condiciones meteorológicas adversas.

La Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior a los seis meses habituales del programa comercial conjunto de la NASA y SpaceX.

¿Quién viaja en esta misión Crew-12?

En la misión lanzada por la NASA y SpaceX viaja una tripulación integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev, y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

Los astronautas viajan a bordo de una cápsula SpaceX Dragon.

La NASA informó que esperan que la nave se acople a la EEI en unas 34 horas, es decir, el próximo sábado 14 de febrero.

El 14 de enero, la tripulación conformada por cuatro astronautas fue regresada a la Tierra luego de que se presentara una emergencia médica.

Fue la primera vez en la historia de los vuelos tripulados por la NASA que una misión tuvo que volver debido a un problema de salud.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM