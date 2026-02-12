Confirman Ataque a Fuerzas Especiales de Zacatecas, y Desmienten Agresión Contra los Aguilar

La noche de este jueves, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas informó que se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas.

Ocurrió en el municipio de Villanueva a la altura de la localidad de Tayahua, en el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco.

Indicó que hasta el momento no se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de alguna otra corporación.

Precisó que todas las fuerzas de seguridad que integraan la mesa de construcción de paz, el Ejercito Mexicano la GN, la SSP y la Fiscalía General de Justuicua del Estado acudieron al punto para reforzar el operativo y dar con los responsables.

Familia Aguilar a Salvo

La agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona.

Aunque os hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra.

Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar.