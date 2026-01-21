Astronautas Evacuados por Situación Médica en la EEI Dan Conferencia Luego de Regresar a Tierra

Los astronautas evacuados de la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una situación médica ofrecieron una conferencia de prensa donde abordaron detalles de su vuelta a la Tierra. La tripulación señaló que durante el problema de salud que motivó su regreso fue indispensable una máquina portátil de ultrasonido.

Se trata de la primera ocasión en que la Estación Espacial Internacional es evacuada por una situación médica.

El pasado 7 de enero, un integrante de la tripulación de la misión Crew-11 presentó el problema de salud que obligó a la NASA a programar su regreso anticipado el 14 de enero.

Hablan astronautas que volvieron de la EEI por problema médico

Por primera vez en la historia de los vuelos tripulados de la NASA, una tripulación tuvo que volver a la Tierra debido a un problema de salud. El 8 de enero, la agencia espacial anunció que el regreso anticipado de la misión Crew-11, que se encontraba en la EEI, a bordo de la cápsula Dragon, propiedad de SpaceX.

Este miércoles 21 de enero, la tripulación ofreció una conferencia de prensa desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida. La misión, que acuatizó el pasado 15 de enero, se componía de dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta y un astronauta japonés:

Zena Cardman , geobióloga estadounidense y astronauta de 38 años

, geobióloga estadounidense y astronauta de 38 años Michael Fincke , astronauta estadounidense de 57 años

, astronauta estadounidense de 57 años Kimiya Yui , astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA)

, astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA) Oleg Platonov, cosmonauta de la Agencia Espacial Rusa (Roscosmos)

Durante la conferencia de prensa, Zena Cardman aclaró dese un principio que no se revelaría la identidad del astronauta que motivó el regreso. Tampoco darían detalles del diagnóstico:

Volvimos un poco antes de lo que esperábamos. No vamos a identificar al miembro de la tripulación ni hablaremos del diferencial ni ningún detalle de la situación médica.

Mantienen secreto sobre situación médica que motivó evacuación de la EEI

Como anticipó la comandante de la misión Crew-11, los cuatro astronautas mantuvieron total discreción sobre la posible identidad de la persona que tuvo el problema médico. No obstante, el piloto Mike Fincke afirmó que fue en extremo útil un ecógrafo portátil presente en la Estación Espacial Internacional.

Después del surgimiento del problema médico, el 7 de enero, los astronautas utilizaron la máquina de ultrasonido para atenderlo. Según explicó el integrante de la misión, ya habían usado el dispositivo durante revisiones rutinarias para vigilar los cambios del cuerpo en ingravidez.

Así que cuando tuvimos esta emergencia, el ecógrafo nos resultó muy útil.

Mike Fincke también señaló que debería haber en ecógrafo portátil en todos los vuelos espaciales futuros. El astronauta también coincidió con Jared Isaacman, administrador de la NASA, quien ya había declarado que la Estación Espacial Internacional no contaba con todo el equipo al que podían acceder en Tierra. Al respecto, el piloto declaró:

No teníamos otros aparatos grandes como los que tenemos aquí en la Tierra. Intentamos asegurarnos de que todos, antes de volar, no estuvieran expuestos a sorpresas. Pero a veces ocurren cosas y las sorpresas ocurren, y el equipo estaba preparado... la preparación fue fundamental.

Por su parte, el astronauta japonés Kimiya Yui alabó la eficacia del entrenamiento que recibieron previo al vuelo para afrontar posibles problemas de salud.

Podemos afrontar cualquier situación difícil. Esta es una experiencia realmente excelente para el futuro de los vuelos espaciales tripulados.

