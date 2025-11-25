Nave Shenzhou-22 sin Tripulación Se Acopla a Estación para Retornar a Astronautas Varados.

La nave Shenzhou-22 se acopló este martes 25 de noviembre a la estación espacial china, la Tiangong, en una misión atípica lanzada sin tripulación para ayudar a traer de vuelta a un equipo de tres astronautas después de que una nave espacial dañada los dejara temporalmente varados.

Antes de servir de transporte, la Shenzhou-22 realizará maniobras para restaurar el funcionamiento normal del complejo orbital tras la anomalía que inutilizó la cápsula de retorno de la Shenzhou-20 y obligó a reordenar la rotación de naves.

Según el medio oficial Diario del Pueblo, la Shenzhou-22 completó primero sus maniobras de entrada en órbita y la configuración de sistemas, antes de acoplarse a las 15:50 hora local (1:50, tiempo de CDMX) al puerto frontal del módulo central Tianhe.

Después del acoplamiento, la nave será trasladada a la sección de atraque y quedará asignada como vehículo de regreso para la actual tripulación, que llegó a la estación el 1 de noviembre a bordo de la Shenzhou-21.

La Shenzhou-22 transporta un cargamento de alimentos espaciales, suministros médicos, frutas y verduras frescas, así como dispositivos para tratar la ventana rota de la nave espacial Shenzhou-20, informó la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades del programa tripulado chino, citadas por el rotativo, indicaron que los tres astronautas "mantienen un estado óptimo en órbita y continúan su trabajo según lo programado".

La misión Shenzhou 22 fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado al noroeste de China, según informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. Para las operaciones se utilizó el cohete Gran Marcha-2F Y22.

La misión para rescatar a los astronautas

La misión Shenzhou-22 vuela en configuración no tripulada debido a la situación creada por la misión Shenzhou-20.

La tripulación de dicha misión debía regresar a la Tierra desde la estación espacial con su propia cápsula, pero técnicos del programa espacial detectaron microfisuras en el cristal de una de sus ventanas, probablemente causadas por impactos de basura espacial.

El vehículo fue descartado para un descenso seguro, lo que impidió efectuar el retorno en la fecha prevista.

La anomalía obligó a reprogramar la operación: el regreso tuvo que realizarse mediante la Shenzhou-21, que permanecía acoplada como nave de emergencia, y a reorganizar la siguiente secuencia de vuelos, incluyendo el lanzamiento adelantado de la Shenzhou-22 para normalizar el ciclo de relevos y disponer de un vehículo apto para traer de vuelta a los tres astronautas que ahora residen en la Tiangong.

La Shenzhou-20, que no puede usarse para retornos a la Tierra, continuará en órbita realizando experimentos, según las autoridades, que aseguraron que la respuesta a la contingencia permitió verificar el sistema de "reserva en rodaje" del programa tripulado, que mantiene siempre una nave preparada como repuesto.

China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1.

Además impulsió la construcción de la estación Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada.

