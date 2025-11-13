Astronautas Chinos Varados Podrían Volver a la Tierra el Viernes en Nave de Reemplazo

Los astronautas chinos varados en la estación espacial Tiangong podrían volver el viernes, según anunció la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China. La nave en la que volverían habría sido golpeada por basura espacial.

La estación espacial Tiangong comenzó a ser habitada en 2022 y su nombre significa “Palacio Celestial”.

comenzó a ser habitada en 2022 y su nombre significa “Palacio Celestial”. Los astronautas volverán a la Tierra el viernes en la nave que llevó a la tripulación de recambio.

Noticia relacionada: NASA Presenta a los Astronautas que Podrían ser los Primeros Humanos en Pisar Marte

Astronautas chinos varados se encuentran en buen estado

La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China publicó un comunicado donde indicó que los tres astronautas varados “están en buen estado, trabajando y viviendo con normalidad”. Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie llegaron en abril del 2025 para una misión de seis meses en la estación espacial Tiangong, actual joya de la corona del programa espacial chino.

Los astronautas de la misión Shenzhou-20 tenían programado su regreso para el 5 de noviembre. No obstante, el viaje se canceló después de que su nave espacial fuese posiblemente golpeada por un fragmento de basura espacial.

Actualmente, la agencia espacial china está llevando a cabo pruebas y simulacros, para asegurar un regreso seguro para los astronautas. Sin embargo, la agencia indicó que los tripulantes se encuentran en buen estado:

El equipo de la Shenzhou-20 está en buen estado, trabajando y viviendo con normalidad.

Video: Astronautas Completan Primera Caminata en Estación Espacial China

Tres astronautas que quedaron varados en la estación espacial de China después de que su nave espacial aparentemente recibió el impacto de objetos espaciales regresarán el viernes a la Tierra a bordo de la nave que trajo a su tripulación de reemplazo, informó la prensa estatal.

Astronautas chinos varados podrían volver el viernes a la Tierra

La misión de reemplazo, que lleva por nombre Shenzhou-21, se acopló exitosamente con la estación espacial Tiangong el pasado 1 de noviembre. Esta misión llevó por primera vez un grupo de ratones a la estación para experimentos.

Se espera que los astronautas varados regresen a la Tierra este viernes 14 de noviembre, casi 10 días después de lo previsto.

Aún no se ha confirmado que el motivo de la descompostura haya sido un fragmento de basura espacial; sin embargo, el fenómeno ha llamado la atención de los especialistas en los últimos años. Se ha advertido que el exponencial incremento en los objetos sin vigilancia que orbitan la Tierra podría afectar severamente el desarrollo de la industria espacial y potencialmente encerrarnos en el planeta.

Video: ¿Agua en la Luna? Esta es la Propuesta de China y Así lo Harían

Desde el año 2003, cuando comenzó su programa espacial, China ha logrado un progreso constante que le ha permitido llevar una estación espacial por cuenta propia, sin colaborar con otras naciones. Actualmente, el gigante asiático tiene planeado llevar a una persona a la Luna para el año 2030, lo que ha suscitado una nueva carrera espacial.

Como respuesta, Estados Unidos ha lanzado el programa espacial Artemis para llevar de nuevo humanos a la Luna. El lanzamiento de Artemis II podría ser en febrero del 2026.

Historias recomendadas:

Con información de AP