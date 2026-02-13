CAMe Mantiene Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex Hoy 13 Febrero 2026
Conoce aquí los detalles sobre la contingencia ambiental y la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó hoy, viernes 13 de febrero, que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Debido a ello, también sigue activo el Doble Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (Edomex).
En los diferentes canales de N+ puedes consular qué autos no circulan este viernes y conocer cómo está la calidad del aire, de acuerdo con el monitoreo que cada hora realiza la Dirección de Monitoreo Atmosférico.
¿Sabías qué?
- El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación.
- Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas.
Noticia relacionada: ¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire este 13 de Febrero en CDMX.
Continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental hoy
En su reporte de las 10:00 horas, la CAMe estimó que este viernes habrá acumulación de ozono por la tarde y que la calidad del aire será de mala a muy mala.
Y es que según los modelos meteorológicos, persiste un sistema de alta presión sobre la región central del país, el cual ocasiona viento débil y cielo despejado con un ambiente brumoso; además, se espera temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius.
Estas condiciones propiciarán la formación y acumulación del ozono por la tarde. Se estima para hoy que la calidad del aire será mala a muy mala.
La CAMe dará a conocer su nuevo reporte a las 15:00 horas, en el que anunciará si sigue la Fase 1 de contingencia ambiental y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.
Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM pic.twitter.com/S9ZP6qZ4rh— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026
Medidas y recomendaciones
Para evitar afectaciones a la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis enlistó las siguientes recomendaciones:
- Mantenerse informados sobre la calidad del aire.
- Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas.
- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre esas horas.
- Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en ese mismo horario.
- Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.
- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.
- Para reducir emisiones, facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.
- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
- Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.
- Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.
