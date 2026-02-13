Inicio Ciudad de México CAMe Mantiene Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex Hoy 13 Febrero 2026

Conoce aquí los detalles sobre la contingencia ambiental y la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó hoy, viernes 13 de febrero, que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Debido a ello, también sigue activo el Doble Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (Edomex).

En los diferentes canales de N+ puedes consular qué autos no circulan este viernes y conocer cómo está la calidad del aire, de acuerdo con el monitoreo que cada hora realiza la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

¿Sabías qué?

  • El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación.
  • Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas.

Continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental hoy

En su reporte de las 10:00 horas, la CAMe estimó que este viernes habrá acumulación de ozono por la tarde y que la calidad del aire será de mala a muy mala.

Y es que según los modelos meteorológicos, persiste un sistema de alta presión sobre la región central del país, el cual ocasiona viento débil y cielo despejado con un ambiente brumoso; además, se espera temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius. 

Estas condiciones propiciarán la formación y acumulación del ozono por la tarde. Se estima para hoy que la calidad del aire será mala a muy mala.

La CAMe dará a conocer su nuevo reporte a las 15:00 horas, en el que anunciará si sigue la Fase 1 de contingencia ambiental y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Medidas y recomendaciones

Para evitar afectaciones a la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis enlistó las siguientes recomendaciones:

  • Mantenerse informados sobre la calidad del aire.
  • Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas.
  • Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre esas horas.
  • Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en ese mismo horario.
  • Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.
  • Para reducir emisiones, facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.
  • Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.
  • Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
  • Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.
  • Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

