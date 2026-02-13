CAMe Mantiene Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex Hoy 13 Febrero 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó hoy, viernes 13 de febrero, que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Debido a ello, también sigue activo el Doble Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (Edomex).

¿Sabías qué?

El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación.

se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación. Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas.

Continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental hoy

En su reporte de las 10:00 horas, la CAMe estimó que este viernes habrá acumulación de ozono por la tarde y que la calidad del aire será de mala a muy mala.

Y es que según los modelos meteorológicos, persiste un sistema de alta presión sobre la región central del país, el cual ocasiona viento débil y cielo despejado con un ambiente brumoso; además, se espera temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius.

Estas condiciones propiciarán la formación y acumulación del ozono por la tarde. Se estima para hoy que la calidad del aire será mala a muy mala.

La CAMe dará a conocer su nuevo reporte a las 15:00 horas, en el que anunciará si sigue la Fase 1 de contingencia ambiental y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM pic.twitter.com/S9ZP6qZ4rh — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

Medidas y recomendaciones

Para evitar afectaciones a la salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis enlistó las siguientes recomendaciones:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire.

Evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre esas horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en ese mismo horario.

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Para reducir emisiones, facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

