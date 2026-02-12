¿A Qué Hora se Sabe si Levantan la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La contaminación tiene en jaque al Valle de México. Este jueves 12 de febrero a partir de las 16:00 horas se activó la Contingencia Ambiental en el Valle de México, y en consecuencia se aplicó el Doble Hoy No Circula para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Así que mucha gente ya se pregunta a qué hora se sabe si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la Fase I.

La activación de esta medida tiene por objetivo disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera.

De ahí que en su reporte de las 20:00 horas, la CAMe haya determinado mantener la medida en la Ciudad de México y el Estado de México. Por lo que en una nota ya te explicamos cómo aplica el Doble Hoy No Circula para este viernes 13 de febrero de 2026, víspera del Día de San Valentín.

De hecho, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya había advertido de posibles contingencias ambientales entre el 9 y 15 de febrero, debido a condiciones meteorológicas adversas.

Video: ¿Habrá Contingencia Ambiental Esta Semana? CAMe Advierte Condiciones Meteorológicas Adversas

¿A qué hora se sabe si suspenden Contingencia Ambiental por Ozono?

En su último reporte de este jueves, la CAMe dio a conocer que será hasta el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas cuando se emita un nuevo comunicado en el que se actualice sobre las condiciones meteorológicas prevalecientes en la zona del Valle de México tras las medidas puestas en marcha.

De no levantarse la Fase I para ese momento, se emitirá un nuevo reporte CAMe en punto de las 15:00 horas del viernes 13 en el que se dé a conocer si se suspende la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula para el sábado 14 de febrero.

Junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y Estado de México monitorearán la calidad del aire y evolución de las condiciones climáticas de la zona.

Ello, luego de que se mantuvo la concentración de ozono en la mayor parte de las estaciones de monitoreo SIMAT. A las 16:00 horas se presentó una concentración de ozono de 155 ppb en la estación Ciencias de la Atmósfera, mientras que a las 17:00 horas se presentó una concentración de 156 ppb en la estación Ajusco Medio y en punto de las 18:00 horas, seis estaciones reportaron concentraciones por arriba de lo normal.

Historia Relacionada: Sigue Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex para Mañana; Alcaldías y Municipios Contaminados

¿Cuál es el pronóstico del clima para el viernes 13 de febrero?

La CAMe dio a conocer que los modelos meteorológicos indican que mantendrá influencia el sistema de alta presión que afectó la porción central del país, que provocó acumulación de contaminantes en el Valle de México durante la tarde del jueves.

Es decir que nuevamente habrá venta débil y escasa humedad, que se acompañarán de intensa radiación solar, lo que favorecerá la acumulación de ozono.

Video: Se Mantiene Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex: ¿Qué Autos No Circulan el 13 de Febrero 2026?

Historias Recomendadas