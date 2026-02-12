¿Qué Carros Sí Circulan Mañana 13 de Febrero Pese a Contingencia? Placas Exentas en CDMX-Edomex

Las autoridades vieron necesario activar la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula para este viernes, por tal motivo acá te decimos quiénes sí circulan el día de mañana 13 de febrero 2026, para que sepas qué carros y placas están exentas de la restricción vehicular en CDMX y el Edomex.

Fue durante la tarde del jueves 12 de febrero cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex. Eso derivó en que también tuviera que aplicar el Doble No Circula 13 de febrero 2026 en el Valle de México.

¿Qué autos sí circulan el día de hoy 13 de febrero 2026?

Con la activación de la contingencia en CDMX y el Estado de México, los carros que sí circulan este viernes 13 de febrero son los siguientes:

Carros con holograma cero y doble cero.

Tractores agrícolas.

Maquinaria de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Carros de personas con discapacidad, que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿Qué placas sí circulan hoy 13 de febrero 2026?

Aunque la CAMe mantendrá el Doble Hoy No Circula durante gran parte del viernes 13 de febrero 2026, las siguientes terminaciones de placas sí pueden transitar sin riesgo de multa:

Vehículos con holograma 1 y terminaciones de placa 0, 2, 4, 6 y 8.

Coches con engomado amarillo, verde, rosa y rojo, holograma 1 y cuya terminación de placa sea PAR.

Para saber si la CAMe mantiene o suspende el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden con respecto a la Contingencia Ambiental y a la calidad del aire.

