¿Podría ir a Prisión Alumno Detenido por Apuñalar a Jeremy, en Secundaria de Tláhuac, CDMX?

Jeremy, un estudiante de la Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la alcaldía Tláhuac, ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital luego que fue apuñalado durante una pelea al exterior del plantel. El presunto agresor ya fue detenido, pero, ¿por ser menor de edad podría ir a la cárcel?

Este caso ocurrido ayer ha conmocionado a la comunidad. La agresión sucedió cuando los menores de edad se enfrascaron en una pelea en inmediaciones de la avenida Guillermo Prieto y la calle Sábila, de la colonia La Conchita.

Debido a que era el cambio de turno, había una gran presencia de alumnos y padres de familia, por lo que el ataque con arma blanca causó pánico. De hecho, en grupos vecinales los testigos relataron cómo vivieron ese momento.

Jóvenes que presenciaron el suceso salieron asustados y muchos llorando, contaron

Jeremy, el menor que fue apuñalado tuvo que ser trasladado de emergencia hasta el Hospital General de Tláhuac para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones. Su abuela, Guadalupe Mendoza dijo a N+ que su nieto está grave.

Este muchachito agrede a mi nieto, le mete varias puñaladas en el cuerpo, puñaladas que fueron dañado los órganos vitales, aseguró

Dijo que perdió el bazo, así como una perforación en el tórax y el pulmón. Además, le laceró el riñón y parte del intestino, por lo cual también le tuvieron que quitar el apéndice.

El estudiante de la Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade” fue trasladado en ambulancia de cuidados intensivos al Hospital Pediátrico de Legaria, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que en la anterior clínica no contaban con el equipo necesario para su atención; Jeremy será intubado.

¿Cómo detuvieron al presunto agresor de Jeremy?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de la corporación detuvieron a un adolescente de 14 años de edad, presunto responsable de haber apuñalado a Jeremy en Tláhuac.

Asimismo, indicó que el estudiante de 15 años de edad fue diagnosticado con lesión por arma punzocortante en abdomen y espalda baja.

El posible responsable de 14 años de edad, en apego a los protocolos de actuación policial, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público

Por lo que ahora se está a la espera de que la autoridad determine su situación legal, pero, ¿irá a la cárcel?

¿Qué pasará con el presunto agresor de Jeremy?

El caso de Jeremy está en manos de las autoridades capitalinas, sin embargo, hasta el momento se desconoce bajo qué cargos es investigado el adolescente de 15 años de edad, señalado por presuntamente apuñalar al otro menor.

No obstante, el adolescente podría ser acusado de intento de homicidio. Es probable que la familia del presunto agresor quiera llegar a un acuerdo reparatorio con la familia y el afectado.

Pero ojo, ya que la tentativa de homicidio es considerado un delito violento y por lo tanto tiene que determinarse ante las autoridades judiciales

En ese sentido, es importante señalar que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el sistema mexicano divide a los menores en grupos:

Menores de 12 años: Quienes pueden ser sujetos de asistencia social

De 12 a menos de 14 años: Pueden ser sujetos a un proceso, pero nunca se les puede imponer la privación de la libertad en un reclusorio

Ahora bien, en caso de que el juez lo determine, el menor agresor podría ser referido a un centro de internamiento, el cual se ubica en la zona de Obrero Mundial en la Ciudad de México.

Se destaca que aunque los menores señalados como infractores o agresores “no pisen la cárcel”, se desarrolla un proceso legal.

