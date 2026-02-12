¿Quién Es Jeremy, Estudiante Apuñalado en Secundaria de Tláhuac en Pelea a la Salida de Clases?

Un nuevo hecho de violencia escolar se registró en México; se trata del caso de Jeremy, un estudiante de secundaria que fue apuñadado afuera de una secundaria en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX).

Hoy, el menor de edad lucha por su vida en un hospital ante la gravedad de las heridas que recibió. Aquí te contamos quién es Jeremy y qué fue lo que ocurrió al salir de su escuela en la capital mexicana.

¿Quién es Jeremy?

Jeremy es un estudiante de la Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita.

Tiene tan solo 15 años de edad y es un menor de edad muy amoroso, al que le encantan las motos, según narró su familia a las cámaras de N+ FORO.

La señora Guadalupe Mendoza, su abuela, contó que el adolescente vive en el seno de una familia muy amorosa, que estará con él durante todo este proceso.

¿Qué le pasó al menor de edad?

Jeremy fue apuñalado por otro adolescente durante una pelea al exterior de la secundaria, al salir de clases; su agresor lo hirió con una navaja y le ocasionó lesiones graves que dañaron órganos vitales.

La familia del menor de edad acusó que los hechos ocurrieron a plena luz del día, el 11 de febrero de 2026, frente a los ojos de muchos estudiantes que grabaron la riña y padres de familia; incluso señalaron que el director del plantel estaba en la entrada y no hizo nada para quitarle la navaja al otro alumno.

De inmediato, Jeremy fue llevado al Hospital General de Tláhuac, pero un día después fue trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico de Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque en el primero no contaban con el equipo médico especializado para su atención.

Jeremy recibió heridas en órganos vitales

La señora Guadalupe narró, mientras estaba en el exterior del Hospital General de Tláhuac, que Jeremy recibió varias puñaladas que le dañaron órganos vitales.

Dijo que perdió el bazo, que sufrió una perforación en el tórax y el pulmón, que le laceró el riñón y parte del intestino, por lo cual también le tuvieron que quitar el apéndice.

Sin embargo, al ser trasladado a Legaria, la mujer contó que los doctores le dijeron que tenía tres perforaciones en el pulmón, por lo cual tuvieron que intubarlo.

Visiblemente afectada, la abuela del menor pidió justicia y que se acuse al agresor, quien fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, de tentativa de homicidio y no solo de lesiones.

Con información de N+.

spb