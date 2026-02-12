Detienen a Anthony Fran "N" Por Arrojar a Perro "Lobito" en Escaleras de Naucalpan, Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y policía municipal de Naucalpan detuvieron a Anthony Fran "N", identificado como el presunto responsable de arrojar a un canino conocido como "Lobito" en unas escaleras del municipio.

Las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del detenido, quien enfrenta investigación por el delito de maltrato animal. El sujeto fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial al interior del penal de Barrientos.

"Lobito", un caso mediático

Los hechos alcanzaron amplia difusión en plataformas digitales y medios de comunicación. La Fiscalía Edomex confirmó la detención mediante comunicado, señalando la participación coordinada entre autoridades estatales y municipales en el operativo.

Estado de salud del canino rescatado

El animal recibe atención médica tras el traumatismo severo que sufrió. Su condición es estable, aunque no se encuentra fuera de peligro.

Los estudios médicos revelaron problemas renales que complican su recuperación. El tratamiento actual se enfoca en controlar el dolor derivado de las lesiones graves. El canino ha comido y orinado tras el ataque, mostrando avances en su recuperación.

El rescate de Lobito ocurrió gracias a un activista voluntario de la zona que localizó al animal después del incidente. El perro, cuidado por la comunidad vecinal del área, logró caminar algunos pasos pese al dolor visible cuando fue encontrado.

Futuro del perro comunitario

El canino no regresará a las calles. Lobito era protegido por múltiples vecinos de la zona, quienes ahora buscan hogar definitivo para el animal.

Algunos residentes del área manifestaron interés en adoptarlo, siempre que se garantice su traslado a otra ubicación para evitar posibles represalias.

