Sheinbaum Reitera que México Puede ser Mediador para Diálogo Cuba-EUA
La presidenta de México anuncia que se enviará más ayuda a la isla
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró hoy, 12 de febrero de 2026, que México puede ser mediador para generar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, y anunció el envío de más ayuda a la isla.
“México puede funcionar como el Estado, la nación, que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo, evidentemente depende de que las partes se pongan de acuerdo”, dijo.
