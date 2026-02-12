Sheinbaum Reitera que México Puede ser Mediador para Diálogo Cuba-EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró hoy, 12 de febrero de 2026, que México puede ser mediador para generar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, y anunció el envío de más ayuda a la isla.

“México puede funcionar como el Estado, la nación, que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo, evidentemente depende de que las partes se pongan de acuerdo”, dijo.

