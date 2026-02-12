Desaparición de Mineros en Sinaloa: 5 Siguen en Calidad de No Localizados, Confirma Vizsla
Hasta el momento, autoridades han identificado los cuerpos de 5 de los 10 mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa
La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó que 5 de los 10 mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa, “continúan en calidad de no localizados”.
Vizsla mantiene su esfuerzo en apoyar a las familias afectadas y en permanecer en estrecha coordinación con las autoridades competentes mientras continúan las labores correspondientes.
Información en desarrollo…
