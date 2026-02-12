Brote de Sarampión en México: Así Se Ven las Largas Filas de Vacunación en CDMX

Ante el brote de sarampión que se registra en México, los últimos días se han registrado enormes filas en los puntos de vacunación instalados en la Ciudad de México (CDMX), como en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, parques, plazas, escuelas y centros de salud.

En algunos módulos, como el ubicado frente al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, las personas incluso han comentado que son filas de hasta una hora o más, para poder recibir la inmunización.

De acuerdo con el personal de salud, la vacuna se aplica de 09:00 horas a 14:00 horas, o hasta que la vacuna se termine, lo cual ha ocurrido al mediodía. Aproximadamente se han aplicado entre 200 y 400 dosis al día.

¿Sabías que?

La vacunación es la principal herramienta de prevención contra el sarampión.

También ayuda a que los brotes puedan controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna, la triple viral y la doble viral.

La vacuna triple viral se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas.

La vacuna doble viral está dirigida a adolescentes y adultos; es recomendada para quienes no han recibido la vacuna.

Noticia relacionada: ¿Dónde Me Vacuno Contra Sarampión? Mapa Interactivo con Puntos de Vacunación en Todo México.

Video: ¿Por Qué No se Vacunan los Mayores de 50 Años?

Módulos en el Metro CDMX

En estaciones del Metro de la Ciudad de México se instalaron 55 módulos de vacunación, en el mismo horario o hasta que el biológico se agote.

“Aquí en el módulo estamos aplicando la vacuna doble viral, de 10 a 49 años y dosis cero, para niños de 6 meses a 11 meses 29 días", señaló el enfermero Erick Hernández en el módulo de la estación Observatorio.

Cabe señalar que la mayoría de quienes acuden a aplicarse la vacuna son adultos jóvenes. “Pues es más que nada por seguridad ante la situación que estamos viviendo y más que nada para prevenir”, dijo Lorena de Jesús, de 29 años, quien no tiene certeza a qué edad le pusieron la vacuna cuando era menor de edad.

“Sí, tengo la vacuna, creo que una dosis solamente, perdí mi cartilla, pero mi mamá me dijo que tengo solo una", dijo por su parte Andrea, de 25 años de edad.

Muchos acuden a vacunarse a solicitud de sus empleadores. Además, pasajeros del Metro de la Ciudad de México han optado también por la utilización de cubrebocas como medida de protección.

Noticia relacionada: ¿Cartilla de Vacunación, Obligatoria para Vacunarme Contra Sarampión? Esto Pasa Si la Perdiste.

Video: ¿Dónde Hay Vacunación contra Sarampión? Módulos y Puntos con Horario Extendido en CDMX

¿Dónde ponerse la vacuna?

Autoridades del sector salud diseñaron una plataforma en internet para que la población de todo el país sepa a dónde acudir a vacunarse.

Se trata de un mapa interactivo que muestra los más de 21 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles en la República Mexicana.

En la plataforma llamada “¿Dónde me vacuno?”, se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el punto de vacunación. Para acceder a ella puedes dar click aquí.

Ese mapa además muestra días, horarios y ubicación precisa. Además tiene acceso a mapas desde un celular.

Según las autoridades, la página se actualiza permanentemente con información que reportan las instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y las Secretarías de Salud de los estados.

Video: ¿Quiénes Deben Vacunarse contra el Sarampión y Quiénes No Tienen que Recibir la Dosis?

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb