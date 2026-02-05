¿Qué Autos No Verifican en Febrero 2026 en CDMX y Edomex? Estos Vehículos Quedan Exentos

Como conductor tienes la obligación de realizar la verificación vehicular, que aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), para que así evites multas y puedas circular sin ningún inconveniente. Te decimos qué autos no verifican en febrero de 2026.

Para hacer la verificación, es necesario que tu auto no cuente con adeudos de tenencia, infracciones al Reglamento de Tránsito o sanciones impuestas por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o que tenga pendientes fotocívicas en el portal oficial de Internet de la Agencia digital de Innovación Pública.

Los vehículos deberán realizar la verificación conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de la placa.

Noticia relacionada: Costo de Verificación en CDMX 2026: ¿Cuál Es Su Precio a partir del 1 de Febrero por Nueva UMA?

¿Qué autos no verifican en febrero?

Cabe destacar que la verificación vehicular es obligatoria para los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México, en otras entidades federativas o con matrícula federal que de manera voluntaria soliciten el servicio de verificación en la capital del país, los vehículos que quedan exentos son:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Las motocicletas.

Los vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Los vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categorías I y II.

Los vehículos con matrícula de auto antiguo.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado y aquellos cuya tecnología o dimensiones impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre del año. Así queda:

Engomado Termninación de placa Periodo Amarillo 5-6 Enero y febrero Rosa 7-8 Febrero y Marzo Rojo 3-4 Marzo y abril Verde 1-2 Abril y mayo Azul 9 -0 Mayo y junio

Mientras que en el Estado de México, así queda el calendario:

Engomado Termninación de placa Periodo Amarillo 5-6 Enero y febrero Rosa 7-8 Febrero y marzo Rojo 3-4 Marzo y abril. Verde 1-2 Abril y mayo Azul 9-0 Mayo y junio

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar